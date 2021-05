LIVE: Invaller Jørgensen doet wat terug voor Feyenoord bij ADO (3-2)

Om 12:00 uur beginnen we aan een nieuwe uitzending van Radio Rijnmond Sport, met presentator Bart Nolles. Vanaf de aftrap om 12:15 uur zijn we negentig minuten live bij ADO Den Haag-Feyenoord, met het vertrouwde commentaar van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop.

Luister hieronder mee met de Radio Rijnmond Sport-uitzending. Tekst loopt door onder livestream.

Feyenoord is, ondanks dat het vorig weekend niet won van Vitesse, nog altijd in de race voor plek vier en dus een betere positie voor Europees voetbal. Trainer Dick Advocaat heeft de hoop op die plek in ieder geval nog niet opgegeven. "Ik heb voor de voorgaande wedstrijden ook al gezegd dat iedere wedstrijd een finale is. Dat is ook gewoon zo. En gelijkspelen tegen Vitesse kan. Wij moeten niet denken dat wij over iedereen heen kunnen lopen. Het was een redelijke uitslag, maar je hoopt op meer."

De uitzending van Radio Rijnmond Sport duurt uiteindelijk tot 18:00 uur, zodat je ook van de reacties na beide wedstrijden niets hoeft te missen.

LIVE ADO-Feyenoord: 3-2

3' Róbert Bozeník 0-1

13' Jonas Arweiler 1-1

30' Abdenasser El Khayati (strafschop) 2-1

59' Abdenasser El Khayati 3-1

70' Nicolai Jørgensen 3-2

81' - Dick Advocaat gaat nu helemaal alles of niets spelen: Lucas Pratto ook in de ploeg

Leroy Fer ging naar de kant voor Pratto. Jens Toornstra draagt nu de aanvoerdersband.

70' - GOAL: Nicolai Jørgensen 3-2

Nicolai Jørgensen kopt de 3-2 binnen. Kan Feyenoord nog een resultaat halen?

59' - GOAL: Abdenasser El Khayati 3-1

El Khayati maakt zijn tweede voor ADO, nadat de thuisploeg zomaar de bal in de voeten gespeeld kreeg. Feyenoord gaat het heel lastig krijgen om überhaupt nog een resultaat te behalen.

46' - Een driedubbele wissel bij Feyenoord

Ridgeciano Haps, Mark Diemers en Nicolai Jørgensen zijn in de ploeg gekomen voor Tyrell Malacia, Orkun Kökcü en Luis Sinisterra.

13:08 - Feyenoord mist Berghuis en Toornstra in Klassieker

Rijnmond Sport@RijnmondSport ❌ | Na Berghuis ook Toornstra geschorst voor Feyenoord-Ajax. #feyaja #adofey https://t.co/9xzzlrnjDg 13:07 - 2 mei. 2021 Andere Tweets van Rijnmond Sport bekijken

45' - RUST!

Ondanks de vroege voorsprong, staat Feyenoord op een 2-1 achterstand bij ADO Den Haag. Róbert Bozeník maakte de openingstreffer, Jonas Arweiler scoorde de gelijkmaker en Abdenasser El Khayati benutte een strafschop.

33' - Geen Klassieker voor Jens Toornstra

Toornstra krijgt een gele kaart. Daardoor mist hij de Klassieker in De Kuip van volgende week. De Rotterdammers missen ook al aanvoerder Steven Berghuis.

30' - GOAL: Abdenasser El Khayati 2-1

El Khayati schiet de strafschop binnen. Bijlow was kansloos.

29' - Strafschop voor ADO!

Marcos Senesi maakt een overtreding in het strafschopgebied. Hij ontvangt ook een gele kaart.

13' - GOAL: Jonas Arweiler 1-1

Leroy Fer leidt onbedoeld een tegentreffer van Feyenoord in. Een slordige pass door het midden zorgt ervoor dat Arweiler uiteindelijk één-op-één komt met Justin Bijlow. Hij faalt niet: 1-1.

3' - GOAL: Róbert Bozeník 0-1

Róbert Bozeník kopt via de lat raak na een voorzet van Orkun Kökcü. Een vroege voorsprong voor Feyenoord: 0-1!

1' - ADO-Feyenoord is begonnen!

De wedstrijd in Den Haag is van start gegaan. Luister mee met onze verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop op Radio Rijnmond.

12:00 - We zijn live op 93.4 FM! Luister mee met de Radio Rijnmond Sport-uitzending

Rijnmond Sport@RijnmondSport 📻 | Vanaf 12:00 uur zijn we zes uur lang bij je met een bomvolle uitzending van Radio Rijnmond Sport! Onze line-up: 🎚 Presentator: @BartNolles 🎙 #adofey: @DennisVanEersel & @sinclairbischop 🎙 #grospa: @kranenburg1 Live op 93.4 of via de link 👇 https://t.co/TOR1Y8RpZH 11:57 - 2 mei. 2021 Andere Tweets van Rijnmond Sport bekijken

11:15 - De elf van ADO zijn ook bekend

11:00 - Opstelling Feyenoord: Bozeník en Fer in de basis

Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökcü; Sinisterra, Bozeník, Linssen