Volg ADO Den Haag-Feyenoord en FC Groningen-Sparta zondag live op Radio Rijnmond

Om 12:00 uur beginnen we aan een nieuwe uitzending van Radio Rijnmond Sport, met presentator Bart Nolles. Vanaf de aftrap om 12:15 uur zijn we negentig minuten live bij ADO Den Haag-Feyenoord, met het vertrouwde commentaar van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop.

Feyenoord is, ondanks dat het vorig weekend niet won van Vitesse, nog altijd in de race voor plek vier en dus een betere positie voor Europees voetbal. Trainer Dick Advocaat heeft de hoop op die plek in ieder geval nog niet opgegeven. "Ik heb voor de voorgaande wedstrijden ook al gezegd dat iedere wedstrijd een finale is. Dat is ook gewoon zo. En gelijkspelen tegen Vitesse kan. Wij moeten niet denken dat wij over iedereen heen kunnen lopen. Het was een redelijke uitslag, maar je hoopt op meer."

Kort na het eindsignaal van ADO-Feyenoord schakelen we over naar FC Groningen-Sparta, dat om 14:30 uur begint in het Hitachi Capital Mobility Stadion. De ploeg van trainer Henk Fraser heeft nog altijd een kans op play-offs om Europees voetbal. Het programma van Sparta is echter zwaar. Na Groningen-uit staan nog duels met Vitesse, FC Utrecht en SC Heerenveen op het programma. "Vier hele pittige wedstrijden", zei Fraser vrijdag.

De uitzending van Radio Rijnmond Sport duurt uiteindelijk tot 18:00 uur, zodat je ook van de reacties na beide wedstrijden niets hoeft te missen.

Wat verwacht jij van ADO Den Haag-Feyenoord en FC Groningen-Sparta? Laat het vast weten in de reacties!