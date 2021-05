FC Dordrecht na gesprek met supporters: 'Zullen transparanter communiceren over de stand van zaken'

"We zullen transparanter communiceren over de stand van zaken binnen de BVO en zullen in het vervolg structureel bijeenkomsten organiseren tussen de club en een afvaardiging van de supporters", schrijft John Weerman, voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Dordrecht, naar aanleiding van een gesprek tussen de club en ontevreden supporters deze zaterdag.

Aanleiding voor het gesprek was stevige kritiek vanuit de supportersvereniging van FC Dordrecht op het huidige beleid. De supportersvereniging liet deze week weten ontevreden te zijn over de teleurstellende sportieve prestaties en het gebrek aan communicatie en transparantie bij de club.

Dat laatste noemt Weerman 'de rode draad in het pittige en indringende gesprek' dat FC Dordrecht zaterdag met de supporters voerde. "De club heeft een duidelijk beeld gekregen van wat er leeft binnen de supportersvereniging. Wat nadrukkelijk naar voren kwam, is dat de gehele achterban vanuit het ‘groene hart’ sprak met de juiste intenties en goede bedoelingen. Onderlinge afspraken over verbeteringen in de toekomst zijn gemaakt."

Afgelopen vrijdag vertelde FC Dordrecht-directeur Hans de Zeeuw al het statement van de supportersvereniging serieus te nemen. Hij noemde het pittig dat sommige supporters van FC Dordrecht het vertrouwen in het beleid hebben opgezegd. De algemeen directeur vroeg zich daarbij af hoe dit 'zo snel en onverwachts heeft kunnen gebeuren'. "Maar ik neem de supporters serieus", benadrukte hij.