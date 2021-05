Jongen (15) neergestoken bij snackbar West-Kruiskade Rotterdam

Een jongen van 15 is zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij bij een snackbar aan het begin van de West-Kruiskade in het centrum van Rotterdam.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar was op dat moment wel aanspreekbaar. Volgens de politie verkeert hij niet in levensgevaar. De jongen komt uit Schiedam.

Het onderzoek is in volle gang en de politie zoekt naar getuigen die meer informatie hebben over wat er precies is gebeurd.