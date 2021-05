In een studentenflat aan de Van Meekerenstraat in Rotterdam-Crooswijk is zaterdagavond brand uitgebroken. Het gebouw van vijf etages is ontruimd.

De brand ontstond in de keuken van een woning op de bovenste verdieping van het pand. De vlammen sloegen over naar het dak. Inmiddels is de brand onder controle.

Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen of hoe de brand heeft kunnen ontstaan.