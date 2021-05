Schietpartij bij station Zuid in Dordrecht

Op de Piersonstraat in de buurt van station Zuid in Dordrecht is in de nacht van zaterdag op zondag geschoten. Er zijn volgens de politie sporen die er op wijzen dat iemand gewond moet zijn geraakt.

In totaal zijn tot nu toe vier mensen aangehouden in verband met de schietpartij. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd, aldus de politie. Die kreeg nog de tip binnen dat ook op de Boys van Treslongstraat in Dordt zou zijn geschoten, maar agenten hebben daar geen aanwijzingen voor gevonden.