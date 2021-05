Het weer van vandaag: zon en wolken wisselen elkaar af

Zondag vult zich met een mix van zonneschijn en wolkenvelden. Lokaal valt er een enkele bui. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind. De temperatuur komt uit rond de 10 of 11 graden, koud voor begin mei.

Zondagnacht begint helder, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking later toe. De temperatuur zakt naar 2 graden in het oosten van de regio tot 5 graden aan zee.

Maandagochtend is er een afwisseling van zon en wolkenvelden. In de middag neemt de bewolking vanuit het westen verder toe en valt er een enkele bui. De temperatuur ligt rond de 12 graden. In de avond en nacht naar dinsdag gaat het vanuit het noordwesten langdurig regenen.

Vooruitzichten

Dinsdag valt er flink wat regen en staat er veel wind met kans op zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Vanaf woensdag vallen er verspreid over de regio een aantal buien, maar komt ook de zon er weer af en toe bij. Het blijft met slechts 10 tot 12 graden koud voor begin mei.