Syrische vluchteling gaat viral met sollicitatiefilmpje en heeft de baantjes voor het uitkiezen

"Dit had ik helemaal niet verwacht!", reageert Tao verbaasd. Al heeft hij wel een idee waarom zijn sollicitatiefilmpje aansloeg. "Mensen herkenden mijn gevoel en mijn situatie."

Het filmpje is heel belangrijk voor Tao. "Dit heeft mij veel motivatie gegeven. Maar ik heb dit verhaal ook voor andere asielzoekers verteld. Iedereen heeft een keuze. Als jij je best doet, dan kan het goed gaan. Daarom moesten mensen mijn verhaal horen", legt Tao uit.

'Iets teruggeven aan de samenleving'

In Syrië werkte Tao als marketeer voor een groot bedrijf, waarvoor hij heel de wereld over reisde. Na de publicatie van zijn sollicitatiefilmpje, reageerden bedrijven er massaal op: van Pinterest tot Deloitte. Van Amsterdam tot Breda. Allemaal bedrijven in de marketing of sales. "De lijn tussen marketing en sales is heel dun, dus het maakt mij niet uit waar ik ga werken", zegt Tao, die graag in Rotterdam aan de bak wil.

Kijk hieronder naar de reportage over de sollicitatievideo van Tao. De tekst gaat verder onder de video:

Tao is erg gemotiveerd. Hij wil graag aan de slag. "Ik wil namelijk alles zelf kunnen betalen. Ook vind ik het belangrijk om iets aan de samenleving terug te geven", zegt de Syrische vluchteling.

Een keuze heeft Tao nog niet gemaakt. "Iedere baan is geweldig leuk! De bedrijven zijn allemaal groot!", vertelt de Syriër. Aan het einde van de week gaat Tao zijn keuze bekend maken.