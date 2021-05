Schiedams café dicht na niet naleven coronaregels

Een café aan de Hoogstraat in Schiedam moet voorlopig dichtblijven. Tegen de coronaregels in, waren er zaterdagavond toch bezoekers aanwezig.

Op last van burgemeester Cor Lamers van Schiedam blijft het café voorlopig gesloten. Hoelang dit gaat zijn, wordt binnenkort duidelijk. De naam van het café is door de gemeente niet bekend gemaakt. "We willen vooral een signaal afgeven dat we nog altijd alert zijn en handhaven," stelt een woordvoerder van de gemeente.

Wel is bekend dat er al eerder meldingen van overlast zijn gedaan door omwonenden. Het café bleek in de weekenden gewoon open te zijn.

Vluchtende cafégangers

In het café werden zaterdagavond luidruchtige bezoekers aangetroffen. Enkele bezoekers vluchtten bij de controle naar de woning boven het café. Ook deze woning is doorzocht, waarbij 'onveilige leefomstandigheden werden aangetroffen', schrijft een woordvoerder. Het interventieteam woonoverlast van de gemeente gaat hier verder onderzoek naar doen.