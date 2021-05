Onthutsend zwak Feyenoord blameert zich met nederlaag bij hekkensluiter ADO Den Haag

Met Robert Bozeník in de spits en ook Leroy Fer terug in de basis begon Feyenoord nog sterk in Den Haag. Een prima voorzet van Orkun Kökcü werd via de onderkant van de lat binnen gekopt door Bozeník, die zijn basisplek dus meteen verzilverde met een treffer. Wat betreft positief nieuws was het verhaal van de eerste helft daarmee geschreven voor Feyenoord.

Want tien minuten na de openingstreffer kwam ADO op gelijke hoogte. Fer leverde de bal in op het middenveld, waarna Jonas Arweiler zo op het Feyenoord-doel af kon. De spits schoof de bal uiteindelijk rustig langs Justin Bijlow: 1-1. Ruim een kwartier later kwam de hekkensluiter op voorsprong. Na een overtreding van Marcos Senesi op Milan van Ewijk wees scheidsrechter Pol van Boekel naar de stip, Abdenasser El Khayati stuurde Bijlow vervolgens de verkeerde hoek in: 2-1.

Tekst gaat verder onder de foto.

El Khayati schiet de 2-1 namens ADO binnen via elf meter. | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Personele problemen

Naast tegendoelpunten leverde de eerste helft tegen ADO voor Feyenoord ook personele problemen op. Bryan Linssen moest na een klein halfuur spelen geblesseerd van het veld, Jens Toornstra pakte even later een gele kaart en daarmee een schorsing voor Feyenoord-Ajax volgende week.

De tweede helft begon met een driedubbele wissel bij Feyenoord, maar ook met Ridgeciano Haps, Mark Diemers en Nicolai Jørgensen in de ploeg werd het spel van de Rotterdammers er niet veel beter op. Nadat João Teixeira en Lutsharel Geertruida mogelijkheden op de gelijkmaker hadden gemist, werd het na een klein uur spelen 3-1 voor ADO Den Haag. Wederom El Khayati bleef oog in oog met Bijlow ijzig kalm en schoof de derde treffer binnen voor de thuisploeg.

Daarmee leek Feyenoord dood en begraven, maar invaller Nicolai Jørgensen kopte ruim tien minuten later uit een voorzet van Ridgeciano Haps de aansluitingstreffer binnen. Met ook Lucas Pratto nog binnen de lijnen ging Feyenoord in de slotfase nog op jacht naar de gelijkmaker. De Argentijn kwam uiteindelijk niet verder dan een kopballetje naast. Feyenoord creëerde in de laatste tien minuten met drie spitsen binnen de lijnen geen echte kans meer, Jens Toornstra pakte nog zijn tweede gele en dus rode kaart.

Met de nederlaag bij hekkensluiter ADO Den Haag lijkt plek vier onhaalbaar voor Feyenoord. De achterstand op Vitesse is nu vijf punten.

ADO Den Haag - Feyenoord 3-2 (2-1)

3' Róbert Bozeník 0-1

13' Jonas Arweiler 1-1

30' Abdenasser El Khayati (strafschop) 2-1

59' Abdenasser El Khayati 3-1

70' Nicolai Jørgensen 3-2

90+5' ROOD: Jens Toornstra (twee keer geel)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia (46' Haps); Toornstra, Fer (81' Pratto), Kökcü (46' Diemers); Sinisterra (46' Jørgensen), Bozeník, Linssen (29' Teixeira)