LIVE: Beugelsdijk maakt er 0-2 van voor Sparta bij FC Groningen

Sparta gaat zondagmiddag op bezoek bij nummer zeven FC Groningen. De ploeg van Henk Fraser trapt om half drie af. De wedstrijd is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis Kranenburg doet het verslag in Groningen.

De Radio Rijnmond Sport-uitzending begon al om 12:00 uur, vanwege de wedstrijd van Feyenoord bij ADO Den Haag. Luister hieronder mee met de uitzending.

Sparta mag nog dromen van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Daarvoor moet Sparta achtste eindigen. Heracles Almelo bezet nu die plek, met vijf punten meer, maar de Rotterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld.

LIVE FC Groningen-Sparta: 0-2 (0-1)

28' Abdou Harroui 0-1

56' Tom Beugelsdijk 0-2



69' - Goede kansen op de 0-3

Sparta krijgt twee kansen op de 0-3. Smeets kan doorlopen richting Padt, maar schiet op de doelman. Even later krijgt Meijers een grote kans. Hij schiet de bal door de benen van Padt, maar zijn inzet gaat voorlangs.

61' - Drie wissels bij de thuisploeg

Lundqvist, Robben en Abraham betreden het veld. Joosten, Strand Larsen en Van Hintum gaan eruit

56' - GOAL: Tom Beugelsdijk 0-2

Sparta lijkt op weg naar een overwinning! Beugelsdijk tikt binnen uit een hoekschop. Hij zet zijn ploeg op een marge van twee.

50' - Vijf minuten gespeeld na rust, Sparta nog niet in de problemen

Terwijl Arjen Robben zich opwarmt heeft Sparta nog steeds de 0-1 voorsprong in handen. Groningen is nog niet in staat het de verdediging van Sparta moeilijk te maken.

45' - Halverwege! Sparta leidt bij rust met 0-1

De Rotterdammers gaven in de eerste helft bijna niets weg en scoorden via Abdou Harroui een schitterende treffer. Daardoor gaat Sparta met een voorsprong de rust in.

37' - Gele kaart Aaron Meijers

Meijers schoffelt zijn tegenstander ondersteboven en ontvangt daarvoor een gele kaart.

34' - Bijna de 0-2!

Mario Engels krijgt een mooie kans op de volgende Spartaanse treffer. Maar van dichtbij redt Sergio Padt met zijn voet.

28' - GOAL: Abdou Harroui 0-1!

Een zwabberbal valt van afstand binnen! Harroui zet Sparta op voorsprong.

15' - In het eerste kwartier is er nog niets gebeurd voor beide doelen

Een gezapig begin in Groningen.

1' - FC Groningen - Sparta is onderweg!

Kan Sparta na vanmiddag nog dromen van Europees voetbal? De wedstrijd bij FC Groningen is onderweg. Luister live mee op Radio Rijnmond!

14:20 - De opstellingen van beide ploegen naast elkaar

Dennis Kranenburg@kranenburg1 Opstellingen van @fcgroningen en @SpartaRotterdam Bij #SpartaRotterdam start Auassar keert terug en start achterin op de plaats vd gepasseerde Heylen. Meijers behoudt basisplaats ten koste van Pinto (niet helemaal fit). Aftrap 14:30. @RijnmondSport #fcgspa 13:47 - 2 mei. 2021 Andere Tweets van Dennis Kranenburg bekijken

13:30 - Adil Auassar keert terug in de opstelling bij Sparta

Okoye; Abels, Beugelsdijk, Auassar, Meijers; Harroui, L. Duarte, Smeets, Mijnans; Engels, Thy.