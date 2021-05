Volg FC Groningen - Sparta live op Radio Rijnmond

Sparta gaat zondagmiddag op bezoek bij nummer zeven FC Groningen. De ploeg van Henk Fraser trapt om half drie af. De wedstrijd is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis Kranenburg doet het verslag in Groningen.

De Radio Rijnmond Sport-uitzending begon al om 12:00 uur, vanwege de wedstrijd van Feyenoord bij ADO Den Haag. Luister hieronder mee met de uitzending.

Sparta mag nog dromen van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Daarvoor moet Sparta achtste eindigen. Heracles Almelo bezet nu die plek, met vijf punten meer, maar de Rotterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld.

Wat verwacht jij van de wedstrijd? Laat het weten in de reacties! De wedstrijd is live te volgen via ons liveblog.

13:30 - Adil Auassar keert terug in de opstelling bij Sparta

Okoye; Abels, Beugelsdijk, Auassar, Meijers; Harroui, L. Duarte, Smeets, Mijnans; Engels, Thy.