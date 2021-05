Advocaat over toekomst bij Feyenoord: 'Als ik ze niet meer kan raken is het een makkelijke keuze'

"Ik heb het idee dat er heel veel in de hoofden van de spelers aan de hand is", vervolgt Advocaat. "Wat? Daar heb ik zelf wel mijn ideeën over. Maar je kan slecht spelen en slecht spelen. Er zat totaal geen beleving in. De eerste twee tegengoals geef je gewoon weg: hier heb je ze. Zoiets heb ik niet vaak gezien. Dan komt er irritatie in het elftal, ook naar elkaar. Daar worden deze spelers niet beter van."

Met de nederlaag bij hekkensluiter ADO lijken de play-offs om Europees voetbal onafwendbaar voor Feyenoord. De achterstand op nummer vier Vitesse is vijf punten. Maakt Advocaat het seizoen wel af als trainer van Feyenoord? "Als ik de komende week het gevoel heb dat ik ze niet meer kan raken is de keuze niet zo moeilijk. Het belang is toch Feyenoord, niet Dick Advocaat."

"Kan ik ze niet meer raken? Dan moet ik daar ook de consequenties van ervaren", vervolgt hij. "Ik heb voor de wedstrijd gezegd: als je vijfde wordt speel je in de play-offs twee keer thuis, maar we gaan voor de vierde plaats. Met alle respect, maar dan mag je toch niet van ADO verliezen?"

Advocaat laat zich in ieder geval niet door Feyenoord via de achterdeur wegsturen. "Als ik ga, stap ik zelf op."