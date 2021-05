Haps over Feyenoord: 'We moeten gewoon verder met elkaar'

"Hoe je die goals weggeeft, zo kinderachtig en amateuristisch. Je laat je zo makkelijk uitspelen en wint geen duels", vervolgt de linksback, die aan het begin van de tweede helft in het veld kwam voor Tyrell Malacia. "Uiteindelijk is het dan heel rustig in de kleedkamer. Iedereen moet zichzelf een spiegel voorhouden en heel eerlijk naar zichzelf zijn. Maar we moeten ook verder en niet in deze teleurstelling blijven hangen."

Moet Feyenoord verder met trainer Dick Advocaat? "Ik kan niet voor andere spelers praten, maar ik denk dat we verder moeten met elkaar", vertelt Haps daarover. "Niet half ertussenin, we gaan gewoon verder met elkaar en er het beste van proberen te maken."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Ridgeciano Haps.