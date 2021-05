Na meer dan vijftig jaar profvoetbal komt er een einde aan het lange voetbalverhaal van Feyenoord-trainer Dick Advocaat

De trainerscarrière van Dick Advocaat (73) zit erop. Na het winnen van de finale van de play-offs om Europees voetbal met Feyenoord is er in principe een einde gekomen aan de lange loopbaan van De Kleine Generaal, die begon bij de amateurs van DSVP uit Pijnacker en eindigde in De Kuip.

Eind oktober 2019 stapt Advocaat het Maasgebouw binnen. Als interim-trainer volgt hij bij Feyenoord, dat na de pijnlijke 4-0 nederlaag bij aartsrivaal Ajax op de twaalfde plaats is beland, de vertrokken Jaap Stam op. De Rotterdammers lijken al zo goed als kansloos voor de landstitel, maar zitten nog in het bekertoernooi en kunnen eventueel nog overwinteren in de Europa League. Voor Advocaat is één ding sowieso duidelijk: er is genoeg werk aan de winkel in De Kuip.

Voordat Advocaat aan zijn klus bij Feyenoord begon, had de Hagenaar al een flinke staat van dienst. Al ruim vijftig jaar is Advocaat actief in de voetballerij. Niet alleen als trainer, maar ook als speler. Advocaat speelt namens ADO, zijn ware voetballiefde, onder leiding van de Oostenrijkse trainer Ernst Happel zijn eerste wedstrijden in het betaalde voetbal. Na zijn jaren op het toenmalige Zuiderpark zwerft de Hagenaar heel Nederland door, met enkele Amerikaanse tussenstops.

Wanneer Advocaat in 1980 neerstrijkt op Het Kasteel als speler van Sparta, heeft hij er al veertien seizoenen profvoetbal op zitten. In Spangen treft hij de karakteristieke Barry Hughes als trainer, die hij later ook nog bij FC Utrecht zou tegenkomen. Bij Sparta speelt Advocaat met een aantal bekende voetbalnamen: Danny Blind, Ruud Geels, David Loggie, Adri van Tiggelen, Louis van Gaal en René van der Gijp. In zijn laatste contractjaar behaalt Advocaat zijn beste prestatie als speler van Sparta: de Kasteelclub wordt zevende in de eredivisie. Het zou niet zijn enige periode bij Sparta zijn.

Van vierde klasse tot UEFA Cup-winnaar

In de herfst van zijn spelersloopbaan begint Advocaat in 1981 al met zijn trainerscarrière, bij amateurclub DSVP in Pijnacker. Daar behaalt Advocaat meteen succes. Met de kleine vereniging promoveert hij in vier seizoenen tijd van de vierde klasse naar de eerste klasse, op dat moment het hoogste amateurniveau van Nederland. Na zijn periode bij DSVP maakt Advocaat een flinke stap in zijn carrière: hij wordt de assistent van bondscoach Rinus Michels bij Oranje.

De balans na veertig jaar voetbaltrainer zijn is uiteindelijk indrukwekkend: Advocaat was driemaal bondscoach van het Nederlands Elftal, pakte titels met topclubs PSV en Glasgow Rangers uit Schotland, speelde het WK 2006 met Zuid-Korea, kwalificeerde zich met Rusland voor het EK 2012 en hield de Engelse staartploeg Sunderland op miraculeuze wijze in de Premier League. Samen met zijn (voetbal)vriend Cor Pot reisde Advocaat heel de wereld over voor wéér een (interim-)klus. Ze genoten samen volop.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Zijn grootste prestatie behaalde Advocaat met Zenit Sint-Petersburg. In het seizoen 2007/2008 won hij met zijn Russische topclub ten koste van zijn oude ploeg Glasgow Rangers de UEFA Cup.

'De Wissel'

Maar Advocaat heeft als trainer ook een aantal smetjes. Zijn vertrek bij de Schiedams-Dordtse fusieclub SVV/Dordrecht '90 bijvoorbeeld, waar hij in 1991 vlak voor de start van de eredivisie opstapte na onenigheid met voorzitter Cees den Braven. Ook zijn periode als bondscoach van België (2009/2010) was opmerkelijk. Terwijl hij van de talentvolle Rode Duivels een sterke ploeg moest maken, vertrok Advocaat al na een paar maanden voor een hoger salaris naar Rusland.

Op Eerste Kerstdag van het seizoen 2017/2018 komt ineens groot nieuws vanaf Het Kasteel. Advocaat keert terug bij Sparta, waar hij eerder al twee jaar speler was. Hij moet de Kasteelclub, die strijdt tegen degradatie en trainer Alex Pastoor net heeft ontslagen, in de eredivisie houden. Advocaat trekt hiervoor een blik met nieuwe spelers open. Maar veel effect heeft het niet: FC Emmen promoveert ten koste van Sparta naar de eredivisie. Waar Advocaat als crisismanager vaak in slaagde, faalt de Hagenaar in zijn opdracht om Sparta in de eredivisie te houden.

In 2004 ligt De Kleine Generaal zelfs nationaal onder vuur, nadat Advocaat als bondscoach de veelbesproken wissel op het EK in Portugal maakt. Advocaat wisselt in de groepswedstrijd Nederland-Tsjechië de uitblinkende Arjen Robben voor Paul Bosvelt, waarna Oranje de wedstrijd uit handen geeft en met 3-2 verliest. Er ontstaat uiteindelijk een nationale rel over 'De Wissel'. Zijn assistent-trainer en oud-Feyenoorder Willem van Hanegem geeft op het toernooi nog een steek onder water, door te zeggen dat hij 'Advocaat neer zou slaan als hij dezelfde wissel weer zou toepassen'. Advocaat en Van Hanegem brouilleerden vervolgens.

Ongeslagen in de eredivisie

Ondanks zijn degradatie met Sparta, bleef Advocaat een gewilde tussenpaus bij eredivisieclubs. Hij werd na het ontslag van Jean-Paul de Jong trainer van FC Utrecht. En ook wanneer Giovanni van Bronckhorst in januari 2019 aankondigt afscheid te nemen als hoofdtrainer van Feyenoord, komen de Rotterdammers al snel bij Advocaat uit. Maar hij wordt uiteindelijk niet de opvolger van Van Bronckhorst. De Feyenoord-supporters zien Advocaat in eerste instantie niet zitten.

Uiteindelijk komt Advocaat toch naar De Kuip. Een paar maanden later volgt hij niet Van Bronckhorst, maar Jaap Stam op als trainer van Feyenoord.

Vrijwel onmiddellijk heeft Advocaat succes. Feyenoord is in het 'coronaseizoen' onder Advocaat als een olifant die door een porseleinkast dendert. De Rotterdammers blijven ongeslagen, in totaal 26 duels op rij (tegen Vitesse op 20 december 2020 lijdt Advocaat zijn eerste competitienederlaag). Ook in de Europa League flikt Advocaat het bijna onmogelijke. Bij FC Porto komt Feyenoord van een 2-0 achterstand knap terug tot 2-2, maar overwinteren lukt uiteindelijk na een 3-2 verlies niet. Ook de uiteindelijk afgelaste bekerfinale wordt bereikt, tegen FC Utrecht.

Ajax en AZ, de twee topteams in de eredivisie, vrezen de Rotterdammers en zien het team van Advocaat steeds dichterbij komen. Feyenoord steeg van de twaalfde plek naar de derde plek. Onder leiding van Advocaat heeft Feyenoord weer kleur op de wangen gekregen. De opmars van Feyenoord wordt uiteindelijk abrupt afgebroken door corona. Hoe succesvol het seizoen 2019/2020 zou zijn geëindigd, zullen we door de coronamaatregelen nooit weten. Advocaat beslist om De Kuip niet te verlaten: hij plakt er nog een jaartje aan vast.

Teleurstellend 'tweede seizoen' van Advocaat

Het optimisme heerst bij Feyenoord, wanneer de Rotterdammers starten met de voorbereiding. Waarom zou Feyenoord het afgebroken seizoen geen vervolg kunnen geven? Het eredivisieseizoen begint ook goed, na vier speelrondes is Feyenoord zelfs de koploper van Nederland. Daarna komen de eerste haarscheurtjes, met gelijkspelen tegen Sparta (1-1), RKC Waalwijk (2-2) en een ruime thuisnederlaag tegen Wolfsberger AC (1-4) uit Oostenrijk in de Europa League.

In tegenstelling tot het afgebroken seizoen, moppert Feyenoord-trainer Advocaat steeds meer. Zo is hij niet tevreden over spelers uit de jeugdopleiding, die Advocaat maar niet in het eerste elftal wil toepassen. Robert Bozeník, de Slowaakse spits die voor enkele miljoenen naar Feyenoord is gehaald, is bijvoorbeeld volgens Advocaat niet goed genoeg. Na de 4-2 thuiszege op laagvlieger ADO Den Haag meldt Advocaat dat de spelersgroep anders wilde spelen dan hij.

Feyenoord imponeert niet en speelt in de eredivisie vaak gelijk. Ook in de Europa League wil het maar niet vlotten voor de Rotterdammers. Advocaat overwintert niet met zijn ploeg in een groep met Dinamo Zagreb, Wolfsberger AC en CSKA Moskou en maakt al voor de Europese uitschakeling bekend na dit seizoen te gaan stoppen als hoofdtrainer.

Feyenoord en Advocaat kunnen, ondanks de matige eerste seizoenshelft, in januari 2021 nog orde op zaken stellen in de eredivisie. In die periode spelen de Rotterdammers allemaal topwedstrijden tegen Ajax (uit), AZ (uit) en PSV (thuis). Kortom: wanneer Feyenoord die toppers goed doorkomen, behoort de landstitel nog tot de mogelijkheden. Bovendien wil Advocaat graag nog een spits bij Feyenoord hebben. Die komt rond de jaarwisseling uit Argentinië: topclub River Plate leent Lucas Pratto aan de Rotterdammers uit.

Advocaat: 'Ik wil het van de spelers horen'

Maar Super January verloopt desastreus met veel nederlagen. Bovendien rendeert huurling Pratto allerminst. Het dieptepunt is de 3-0 bij sc Heerenveen op woensdagavond 27 januari. Feyenoord wordt in dat competitieduel tactisch afgebluft.

Het puntenverlies, met vooral veel gelijkspelen blijft, en Feyenoord zakt steeds verder weg op de ranglijst en moet de doelstellingen uiteindelijk bijstellen. Na de strijd om de tweede plaats raakt ook plek drie uit beeld, waardoor het ontlopen van de play-offs de magere nieuwe doelstelling wordt. Advocaat denkt na het competitieduel met sc Heerenveen al aan opstappen, maar wordt na een lang gesprek met Frank Arnesen (technisch directeur) en Mark Koevermans (algemeen directeur) overgehaald om nog te blijven.

Onmin met Berghuis

Ondertussen ontstaat er wrevel met de aanvoerder van Feyenoord: Steven Berghuis. De aanvaller vindt dat Feyenoord 'terug naar de tekentafel moet'. Ook schieten opmerkingen van de trainer in de media in het verkeerde keelgat bij de spelersgroep. Iets wat Advocaat steekt. Voorafgaand aan de topper tegen PSV spreekt Berghuis met Advocaat en lijkt de kou uit de lucht. Het gesprek heeft een positief effect: PSV wordt met een 3-1 nederlaag naar huis gestuurd. De irritatie is echter niet helemaal weg bij Feyenoord. Berghuis constateert dat er te weinig video-analyses zijn. Advocaat bestrijdt dat.

Na die teleurstellende januarimaand kan Advocaat met Feyenoord nog wel een prijs winnen. De Rotterdammers zitten nog in de kwartfinale van het bekertoernooi. Feyenoord treft daarin een angstgegner: sc Heerenveen. De beker moet gewonnen worden om het seizoen nog enigszins te redden. Maar Feyenoord slaagt daar ook niet in. Tien minuten voor tijd leidt Feyenoord nog met 3-1, maar na de rode kaart van Berghuis verliezen de Rotterdammers uiteindelijk nog met 4-3. Opvallend: Advocaat valt zijn aanvoerder tegenover de pers niet af.

Het bekertoernooi zit er daarmee op voor Feyenoord. Later zou Berghuis nog een rode kaart pakken in de competitiewedstrijd tegen Vitesse. Ook dan houdt Advocaat hem het hand boven het hoofd in de media.

'Feyenoord is te wisselvallig geweest'

Ondanks de bekeruitschakeling blijft Advocaat strijdbaar. Hij spreekt uit het seizoen met Feyenoord af te maken. Over een verloren seizoen wil de Hagenaar niet spreken. Pas na afloop van de competitie wil Advocaat het seizoen evalueren. Maar het rommelt bij Feyenoord. De spelersgroep wil vanwege de coronamaatregelen geen loonoffer doen, terwijl de rest van de club dat wél doet.

Feyenoord belandt niet veel later in een vrije val. Het dieptepunt is de 3-2 nederlaag bij hekkensluiter ADO Den Haag. Na die wedstrijd reageert Advocaat emotioneel en geïrriteerd in de media en legt hij wederom de vraag bij de spelersgroep neer of hij moet blijven. Uiteindelijk besluiten Feyenoord en Advocaat het seizoen toch samen af te maken.

"We hebben gemerkt dat Feyenoord een grote club, maar ook een moeilijke club voor een trainer is", blikt Advocaat afgelopen vrijdag voorafgaand aan FC Utrecht-thuis terug op zijn periode in De Kuip. "Het is wel een prachtige club om te werken." Tot december 2020 ging het 'uitstekend' bij Feyenoord, vindt Advocaat. "Daarna ging het naar beneden, naar boven en weer naar beneden. Het is te wisselvallig geweest. Een vijfde plaats voor Feyenoord is niet goed genoeg."

De gewonnen finale van de play-offs om een ticket in de voorronde van de Conference League is het laatste kunstje van Advocaat bij Feyenoord. Daarmee lijkt er een einde te komen aan meer dan vijftig jaar profvoetbal. Al weet je het bij Advocaat natuurlijk nooit.