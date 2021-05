Henk Fraser genoot van FC Groningen-Sparta: 'Misschien wel de beste eerste helft van het seizoen'

"In principe stond er weer een goede organisatie. De discipline was goed, de bereidheid om voor elkaar te werken. Op basis van de afgelopen jaren hebben we heel veel respect voor deze ploeg. Het is een goede ploeg met een goede trainer. Dus je weet dat het altijd een pittige wedstrijd is tegen Groningen", gaat Fraser verder.

"Daarom is deze ook super mooi. Omdat je van een tegenstander wint die de afgelopen twee jaar steeds een maatje te groot was. Dat je dacht: je speelt lekker mee, maar je verliest hem elke keer. Ik denk dat we nu de eerste helft uitstekend gevoetbald hebben. Ik durf misschien wel te zeggen dat het de beste eerste helft van het hele seizoen was."

Sparta kan in de laatste wedstrijden zich zomaar eens plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. "Normaal gesproken hebben wij het zwaarste programma, dat is nog steeds zo. Maar de uitdaging zat hem in goede wedstrijden spelen tegen dit soort ploegen. Ik denk dat we dat hebben laten zien."