Sportoverzicht: Luiten meldt zich af vanwege darmklachten, HC Rotterdam speelt gelijk

Luiten had donderdag en vrijdag al last met lopen, zaterdag verergerde de situatie. Omdat de dokter ter plaatse gebrekkig Engels sprak is Luiten terug naar Nederland gegaan, in afwachting van een operatie die hij wellicht moet ondergaan. Dit is te lezen op zijn website.

Op de eerste toernooidag sloeg Luiten nog een hole-in-one. In de derde ronde zakte Luiten weg, hij belandde buiten de top-50.

Hockey

HC Rotterdam heeft in voorbereiding op de play-offs met 2-2 gelijkgespeeld tegen koploper Bloemendaal. Thierry Brinkman opende de score voor de thuisploeg, Jeroen Hertzberger maakte tien minuten later via een strafbal gelijk: 1-1. Na 48 minuten hockey bracht Jorrit Croon Bloemendaal weer op voorsprong, gevolgd door de gelijkmaker van Diede van Puffelen. Woensdag beginnen de play-offs voor Rotterdam. Kampong is dan de tegenstander in de halve finale.

De dames van Victoria gingen zondag met 2-1 onderuit bij nummer drie SCHC. De nederlaag verandert niks aan het feit dat Victoria volgend seizoen wel gewoon op het hoogste niveau speelt.

Waterpolo

De waterpoloërs van SVH hebben zaterdag gewonnen van De Ham. De ploeg uit Hillegersberg wonnen met 21-10. SVH heeft de twaalfde plek daardoor stevig in handen. De Ham staat nu op vier punten achterstand.

Honkbal

De honkballers van Curaçao Neptunus zijn met overtuigende cijfers aan het nieuwe seizoen begonnen. Afgelopen donderdag werden de Silicon Storks uit Den Haag met 8-0 verslagen, deze zaterdag moest diezelfde ploeg er met maar liefst 18-1 aan geloven tegen de Rotterdammers. Zondag won Neptunus ook: 13-3.