Buurtbewoners boos om plannen voor nieuwe randweg Middelharnis, ruim 2000 bomen lopen gevaar

Er wordt flink gebouwd in en om Middelharnis. Nieuwe bewoners betekent ook meer auto's. Die moeten het dorp in en uit, daarom moet er een nieuwe randweg komen.

Helemaal vast staan de plannen nog niet. Er is ook een optie voor een randweg aan de westkant. Maar bewoners denken dat het besluit eigenlijk al is genomen. "We willen geen weg naast ons huis. Er zijn zat alternatieven. Daar hoef je niet de natuur voor te slopen", zeggen de bewoners maandagochtend.

Donderslag bij heldere hemel

"We maken ons zorgen om dat bos. Het is goed onderhouden sinds het er is. De plannen voor een weg waren er al twintig of dertig jaar geleden, maar eigenlijk hield niemand er rekening mee. Nu komt er plotseling een werkgroep naar boven."

"Het komt als een donderslag bij heldere hemel", vult een van de omwonenden aan. "Wij zijn niet geïnformeerd, plotseling is er een plan." Ze heeft net een nieuw huis, en zegt dat haar nooit is verteld dat er een weg langs het huis zou komen.

Bewoners protesteren tegen nieuwe randweg over groenstrook in Middelharnis | Foto: Rijnmond

Volgens onderzoeken die zijn gedaan, is er op dit moment nog geen noodzaak voor de nieuwe randweg. "Pas als ze aan de westkant achthonderd woningen gaan bouwen, dan komt vanzelf de noodzaak voor een randweg."

Beste oplossing voor verkeer

Of de weg er echt komt, moet nog blijken. Het plan dat er nu ligt is een voorstel om een haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwe randweg aan de oostkant te doen. "Verkeerskundig heeft de oostelijke variant het meest oplossende vermogen", zegt wethouder Peter Feller. De twee oplossingen die de meeste zoden aan de dijk zetten, zijn volgens de gemeente de oostelijke variant en een variant met beperkte maatregelen op de Langeweg, die vanuit het zuiden al dienst doet als grote toegangsweg.

De gemeenteraad besluit 20 mei of er een haalbaarheidsonderzoek komt naar de oostelijke variant. Die zou verkeerskundig dus de beste optie zijn, maar er moet dan ook gekeken worden naar de gevolgen voor wonen, natuur en het financiële aspect.