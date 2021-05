Het weer van vandaag: bewolkt maar het blijft droog

Vandaag heeft de bewolking de overhand met slechts af en toe zon en blijft het droog. Het wordt vanmiddag 12 graden en de zuidwestenwind neemt toe tot matig en aan zee tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Vanavond en vannacht is het bewolkt en in de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen.

De temperatuur komt niet lager dan 9 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind neemt fors toe en wordt vrij krachtig of krachtig en aan zee hard of stormachtig, windkracht 5 tot 8. Langs de kust bestaat er kans op zware windstoten tot 80 km/u.

Morgen lijkt het wel herfst met buien en soms een streepje zon. Er staat een krachtige en aan zee harde of stormachtige zuidwestenwind, kracht 6 tot 8. Er bestaat in de hele regio kans op zware windstoten tot rond 80 km/u. Met een middagtemperatuur van slechts 10 graden is het koud.

Vooruitzichten

Het is de komende dagen wisselvallig met af en toe zon en verspreid over de regio vallen van tijd tot tijd enkele buien. Het blijft voorlopig nog koud met in de middag slechts een temperatuur van 10 of 11 graden. Zaterdag komt de wind uit het zuiden en wordt het zachter, de temperatuur loopt dan op naar het gemiddelde van 17 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,8 graden en de minimumtemperatuur 7,0 graden. Er valt gemiddeld 16,9 mm neerslag.