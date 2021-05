Liveblog corona: Wederom kort geding actiegroep Virus Waarheid, Chiptekort 'houdt nog jaren aan'

- Verschil in spaargeld tussen lagere en hogere inkomens gestegen door coronacrisis

09:07 Wederom kort geding van actiegroep Virus Waarheid

De Actiegroep Virus Waarheid heeft wederom een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Bij de rechtbank in Den Haag eist de actiegroep afschaffing van alle resterende maatregelen.

In eerste aanleg zou het kort geding alleen gaan over het afschaffen van de avondklok. De actiegroep wil dat de avondklok niet nogmaals ingezet kan worden. De zitting van Virus Waarheid tegen de staat begint om 11.00 uur.

09:03 Chiptekort als gevolg van pandemie 'houdt jaren aan'

Veel bedrijven lieten al weten dat ze denken dat het wereldwijde tekort aan computerchips tot zeker eind dit jaar zal duren, maar volgens de Amerikaanse chipfabrikant Intel zal het zelfs een paar jaar aanhouden. Dat zegt Intel-baas Pat Gelsinger tegen het Amerikaanse CBS News.

De coronapandemie heeft tot een groot tekort aan chips geleid, doordat fabrieken minder konden produceren en de vraag naar producten met chips, zoals computers, auto's en mobiele telefoons, doorging en soms zelfs toenam. Fabrikanten wereldwijd kunnen door het chiptekort minder produceren. Volgens Gelsinger kan Intel dat tekort voorlopig niet inhalen. "Ik denk dat het een paar jaar duurt voordat we de toegenomen vraag volledig bijbenen."

09:01 Verschil in spaargeld tussen lagere en hogere inkomens gestegen door coronacrisis

De verschillen in spaarvermogen tussen hogere en lagere inkomens zijn in coronatijd gestegen, blijkt uit een enquête van de Rabobank onder ruim 1500 Nederlanders tussen de 20 en 70 jaar. Het spaargeld nam toe bij een op de drie huishoudens, voornamelijk mensen met een modaal of bovenmodaal inkomen. Bij huishoudens met een 'inkomen beneden modaal' nam het spaargeld niet toe of was er sprake van een daling van het spaargeld, meldt de NOS.