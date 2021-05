Teruglezen: meer dan 1000 besmettingen, Koopmans: boek geen vakanties buiten Europa

- 1624 bekeuringen in laatste week avondklok

- Binnenvaartdagen in Zwijndrecht uitgesteld

- Koopmans: boek geen vakanties buiten Europa

21:20 Beeldend kunstenares maakt galajurk van mondkapjes voor bij de vaccinatie

Marion is beeldend kunstenares en heeft 25 jaar als stewardess gevlogen voor de KLM en haar voeten daar kapot gelopen op hakken. Daarvoor heeft ze opleiding beeldende kunst gedaan in Den Haag. Ze heeft zich de afgelopen vijf jaar weer toegelegd op het maken van kunst. Nu heeft ze een galajurk gemaakt van mondkapjes en die wil ze dolgraag dragen als ze straks aan de beurt is voor haar eerste vaccinatieprik.

19:00 Opletten als je een afspraak hebt gemaakt voor een test in Nissewaard

16:40 Meer dan duizend nieuwe coronabesmettingen in de regio

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de regio ligt maandag boven de duizend. Het RIVM meldt 1087 nieuwe besmettingen, tegenover 744 een dag eerder. ook zaterdag lag het aantal besmettingen rond de 700.

Het aantal positieve tests ligt in het weekend normaal gesproken vrijwel altijd lager dan in de rest van de week. Dat komt doordat mensen zich dan minder laten testen. Daar komt bij dat er een storing is geweest bij de GGD's, waardoor die cijfers vertekend zijn.

13:40 Capelle scheldt gedeeltelijk huur gemeentelijk vastgoed kwijt

Capelle gaat ondernemers die bedrijfsruimte huren van de gemeente helpen door een gedeelte van de huur(achterstand) kwijt te schelden. Eerder konden ondernemers al gebruik maken van uitstel van huurbetaling.

De nieuwe regeling geldt vanaf het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 tot 1 mei 2021 en is voor huurders met een huurovereenkomst getekend vóór 1 maart 2020. Voor de periode na 1 mei wordt gekeken in hoeverre de regeling voor bepaalde huurders langer van toepassing kan zijn.

13:13 Voorstel Europese Commissie: laat ingeënte toeristen toe

De Europese Commissie stelt voor om ingeënte toeristen weer toe te laten uit landen van buiten de Europese Unie, meldt de NOS. Ook reizigers uit landen waar het virus voldoende onder controle is, zouden weer welkom moeten zijn. Op dit moment voldoen zes landen aan die eis: Australië, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Zuid-Korea en Thailand, maar volgens de Commissie moeten de criteria worden verruimd.

Het gaat slechts om een voorstel. De individuele lidstaten gaan over hun inreisbeleid en moeten het plan nog bespreken. De Europese Commissie hoopt dat het voorstel binnen een maand wordt overgenomen.

12:43 OMT-lid Marion Koopmans: boek geen vakanties buiten Europa

OMT-lid Marion Koopmans drukt Nederlanders op het hart om niet op vakantie te gaan buiten Europa. Dat zei de virologe van het Erasmus MC in het Radio 1 programma 1 Op 1. "Het virus is nog volop in circulatie", legt Koopmans uit. "Door de vaccinaties gaan we in Europa een zomer met meer vrijheden tegemoet, maar andere delen van de wereld hebben de piek in het aantal besmettingen nog lang niet bereikt." De hoogleraar stipt aan dat er in de wereld meerdere mutaties van het coronavirus opduiken. "Op de plekken waar het virus veel circuleert, ontstaan vanzelf mutaties. Dat is nu ook in India en Brazilië te zien."

Doordat in Europa de vaccinatiegraad steeds hoger wordt, denkt Koopmans dat op vakantie in Europa wel zal kunnen. Toch houdt ze een stok achter de deur wat betreft de vrijheden op vakantie. "Er wordt nu al gesproken over vaccinatiepaspoorten en testbewijzen."

11:26 1624 bekeuringen in laatste week avondklok

De politie heeft in de laatste week van de avondklok 1624 mensen op de bon geslingerd voor het niet naleven van de avondklok. Dat zijn 3552 minder boetes dan een week eerder. Daarnaast zijn er 321 bekeuringen uitgedeeld voor groepsvorming. Ook beëindigde de politie 24 illegale feesten, zestien minder dan een week daarvoor.

10:39 Binnenvaartdagen in Zwijndrecht uitgesteld

De tweede editie van de Binnenvaartdagen in Zwijndrecht gaat niet door. Het evenement kenden in 2019 haar eerste editie, maar door corona gaat de tweede editie in 2021 niet door. De Binnenvaartdagen zouden in september 2021 gehouden worden. Als reden draagt de organisatie de grote onzekerheid over wat er wel en niet mag aan. In september 2022 hoopt de organisatie de Binnenvaartdagen alsnog te kunnen organiseren.

09:07 Wederom kort geding van actiegroep Virus Waarheid

De Actiegroep Virus Waarheid heeft wederom een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Bij de rechtbank in Den Haag eist de actiegroep afschaffing van alle resterende maatregelen.

In eerste aanleg zou het kort geding alleen gaan over het afschaffen van de avondklok. De actiegroep wil dat de avondklok niet nogmaals ingezet kan worden. De zitting van Virus Waarheid tegen de staat begint om 11.00 uur.

09:03 Chiptekort als gevolg van pandemie 'houdt jaren aan'

Veel bedrijven lieten al weten dat ze denken dat het wereldwijde tekort aan computerchips tot zeker eind dit jaar zal duren, maar volgens de Amerikaanse chipfabrikant Intel zal het zelfs een paar jaar aanhouden. Dat zegt Intel-baas Pat Gelsinger tegen het Amerikaanse CBS News.

De coronapandemie heeft tot een groot tekort aan chips geleid, doordat fabrieken minder konden produceren en de vraag naar producten met chips, zoals computers, auto's en mobiele telefoons, doorging en soms zelfs toenam. Fabrikanten wereldwijd kunnen door het chiptekort minder produceren. Volgens Gelsinger kan Intel dat tekort voorlopig niet inhalen. "Ik denk dat het een paar jaar duurt voordat we de toegenomen vraag volledig bijbenen."

09:01 Verschil in spaargeld tussen lagere en hogere inkomens gestegen door coronacrisis

De verschillen in spaarvermogen tussen hogere en lagere inkomens zijn in coronatijd gestegen, blijkt uit een enquête van de Rabobank onder ruim 1500 Nederlanders tussen de 20 en 70 jaar. Het spaargeld nam toe bij een op de drie huishoudens, voornamelijk mensen met een modaal of bovenmodaal inkomen. Bij huishoudens met een 'inkomen beneden modaal' nam het spaargeld niet toe of was er sprake van een daling van het spaargeld, meldt de NOS.