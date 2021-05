Jan Everse over de toekomst van Advocaat bij Feyenoord: ‘Als ik hem was zou ik opstappen, maar vertrek Advocaat zou niets oplossen’

Als voormalig voetbaltrainer Jan Everse in de schoenen van Dick Advocaat zou staan, was hij opgestapt als trainer van Feyenoord. Hij denkt wel dat het alleen niet zou zorgen voor een oplossing van de problemen in Rotterdam Zuid.

Everse zegt het in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond, daags na een dieptepunt in dit toch al teleurstellende seizoen van Feyenoord: de nederlaag bij hekkensluiter ADO Den Haag. “Geef iedereen een hand en zeg dat het in het belang van Feyenoord het beste is om te stoppen. Het lost waarschijnlijk niks op, maar dit is voor niemand leuk. Hij kijkt naar een ploeg die niet doet wat hij wil. Maar opstappen voelt voor hem toch als een verlies.”

Advocaat is zelf niet van plan om op te stappen en wil het seizoen afmaken. De clubleiding van Feyenoord lijkt ook niet van plan te zijn om in te grijpen. “De club bepaalt wat er gebeurt, zou je zeggen,” vertelt Everse. “Als Arnesen ziet wat er gebeurt, en dat doet hij neem ik aan, dan kan hij twee dingen doen. Of hij pakt de spelersgroep aan, of hij geeft bij Advocaat aan dat het zo niet verder kan. Maar ja, wat schiet je er mee op als je Dick ontslaat? Hij is eindverantwoordelijk voor het resultaat. Maar het heeft ook met kwaliteiten te maken. Zo’n bal die Fer geeft, niet voor het eerst, daar is de trainer toch niet verantwoordelijk voor? De spelers willen graag aanvallender spelen, maar hebben geen recht van spreken. Ik zie er meerdere wandelen na balverlies. Dat kan niet.”

Droomseizoen voor Sparta

Over Sparta is gelukkig veel meer positiviteit. Waar voor Feyenoord de play-offs een toetje zijn waar niemand op wacht, is het voor Sparta een droomscenario dat nog altijd mogelijk is.

"De kracht van Sparta is het collectief. Fraser is een no-nonsense trainer, die ook toegeeft als het slecht is. Er staat een team dat voor elkaar knokt en gaat als de brandweer."



Bekijk hieronder de hele uitzending terug: