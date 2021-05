Jan Everse te gast in FC Rijnmond

Jan Everse is maandag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De voormalig-speler van Feyenoord en trainer van Sparta zit aan tafel bij presentator Bart Nolles om terug te blikken op de overwinning van Sparta bij FC Groningen en de pijnlijke nederlaag van Feyenoord bij hekkensluiter ADO Den Haag.

Naast Everse zitten ook Harry van der Laan en Feyenoord-watcher Sinclair Bischop aan tafel. Van der Laan speelde in het verleden voor ADO Den Haag en Feyenoord. Uiteraard zal het gaan over de positie van Feyenoord-trainer Dick Advocaat. De Hagenaar gaf na afloop van de nederlaag aan dat hij overweegt op te stappen.

Sparta wist door de knappe 2-1 overwinning bij FC Groningen in de race te blijven voor een plaats in de play-offs om Europees voetbal. De Kasteelclub speelt komende vrijdag thuis tegen Vitesse en met wedstrijden tegen FC Utrecht en Heerenveen is het programma zwaar, maar geloven de Spartanen in een prachtig slot.

FC Rijnmond begint maandag rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook is de show natuurlijk terug te vinden op deze website en ons YouTube kanaal.