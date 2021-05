Bijzonder vervoer Suurhoffbrug over het water uitgesteld vanwege harde wind

Het moet een spectaculair transport over het water worden: de nieuwe Suurhoffbrug van Krimpen aan den IJssel naar de Rotterdamse Maasvlakte. Het transport moet onder de Van Brienenoordbrug, de Hef en de Erasmusbrug door. Vanwege stroming en tij een secuur klusje en omdat dinsdag harde wind wordt verwacht, wordt het vervoer uitgesteld.

De nieuwe brug zou maandag van de werf op twee pontons worden geschoven en stond gepland voor vertrek op woensdagavond. Dat wordt nu waarschijnlijk zaterdag pas. Dinsdag steekt een stormachtige wind de kop op, met kans op zware windstoten tot rond de 80 km/u.

Als de nieuwe Suurhoffbrug straks wordt geplaatst, renoveert Rijkswaterstaat de bestaande brug. Vanaf eind 2021 wordt de tijdelijke nieuwe brug in gebruik genomen voor verkeer richting Rotterdam, terwijl de oude brug in gebruik blijft voor verkeer richting de Maasvlakte en Oostvoorne. Zo worden de lasten van zwaar vrachtverkeer verdeeld. In de toekomst komt er een hele nieuwe oeververbinding.