Makkelie fluit opnieuw Klassieker tussen Feyenoord en Ajax

Danny Makkelie is door de KNVB aangesteld om de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax van komende zondag te fluiten. De scheidsrechter uit Dordrecht floot in januari ook de wedstrijd in Amsterdam, die door Ajax met 1-0 werd gewonnen. Makkelie was ook de scheidsrechter bij de laatste ontmoeting in de competitie in de Kuip, die door Feyenoord met 6-2 werd gewonnen.