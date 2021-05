Advocaat en Feyenoord willen seizoen samen afmaken

Dick Advocaat en Feyenoord willen het seizoen samen afmaken. De trainer van Feyenoord is maandag op de club geweest en de insteek is nog altijd dat hij de laatste weken van het seizoen Feyenoord naar Europees voetbal moet loodsen.

Advocaat heeft zondagavond al contact gehad met technisch directeur Frank Arnesen en zijn technische staf om te bespreken hoe het verder moet na de nederlaag tegen hekkensluiter ADO Den Haag. De volgende morgen kwam de hoofdtrainer opnieuw samen met zijn assistenten, de spelersgroep had nog vrij. Vlak na de verloren wedstrijd in Den Haag gaf Advocaat nog aan dat hij maandagochtend vanuit de spelersgroep het vertrouwen wilde voelen dat ze nog met hem verder willen.

Dinsdag gaat Advocaat de spelersgroep weer voor het eerst zien. De verwachting is dat de spelers niet gaan pleiten voor een breuk met de hoofdtrainer. De laatste drie competitieduels en (eventuele) twee duels in de play-offs worden in twee en een halve week afgewerkt, waardoor het einde van het seizoen al nabij is.

Na de verloren wedstrijd bij ADO Den Haag speculeerde trainer Advocaat zelf over zijn positie bij Feyenoord. De Hagenaar vertelde dat hij zou opstappen als hij het gevoel zou hebben de spelersgroep niet meer te kunnen raken. Komende zondag wacht aartsrivaal Ajax als tegenstander in de Kuip.