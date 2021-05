Excelsior haalt nieuwe assistent-trainer

Ruben den Uil is komend seizoen de rechterhand van trainer Marinus Dijkhuizen bij Excelsior. De nieuwe assistent-trainer is afkomstig van Sparta, waar hij de laatste jaren jeugdtrainer was. Den Uil is binnen de technische staf de opvolger van Andre Hoekstra, die na een dienstverband van 22 jaar moest vertrekken bij de Kralingers.