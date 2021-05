Rotterdamse ex-agent veroordeeld tot cel- en taakstraf voor omkoping

Van de drie maanden cel hoeft hij er één uit te zitten, de rest is voorwaardelijk. Justitie had twintig maanden cel geëist. Ook wilde justitie dat hij vijf jaar lang geen publieke functie meer mag uitoefenen maar daar ziet de rechtbank vanaf.

De 30-jarige verdachte uit Berkel en Rodenrijs werkte sinds 2013 bij de politie. Voor zijn werk keek hij dagelijks in de politiesystemen maar in tien procent van de gevallen voor privé-doeleinden, zo blijk uit onderzoek van justitie.

De meest ernstige is het contact met een vrouwelijke kennis van een kennis. Volgens de verdachte trok hij alleen een kenteken na voor schade na een ongeluk. Justitie wijst erop dat hij ook de auto van de vrouw zelf natrok, zag dat zij verdachte was in een strafzaak en dat aan haar doorgaf.

Het betrof een onderzoek naar zogeheten uithalers in de haven, die drugs uit containers wegpakken. De ex-agent ontkent dat hij dat heeft gedaan. "Ik was naïef, heb een stomme fout gemaakt door haar informatie te geven. Maar ik wist niet dat zij in een crimineel circuit zat."

Volgens de rechtbank is het bewezen dat de voormalige agent in de periode van 4 maart 2019 tot 1 oktober 2020 opzettelijk en wederrechtelijk in geautomatiseerde servers van de Nationale Politie, is binnengedrongen met behulp van valse signalen of een valse sleutel. Hij heeft gebruik gemaakt van een gebruikersnaam en een wachtwoord met een ander doel dan waarvoor dat was toegestaan, en heeft hij gegevens die waren opgeslagen, verwerkt of overgedragen.

Volgens justitie heeft de man aan de lopende band in de systemen zitten grasduinen, ook om bekende Nederlanders op te zoeken. Zij sprak tijdens een eerdere zitting van een losse moraal en schaamteloos gedrag.