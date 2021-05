Podcast Rijnmond: 'Moet Feyenoord Dick Advocaat tegen zichzelf in bescherming nemen?'

Uiteraard gaat het in onze voetbalpodcast op maandag uitgebreid over de nederlaag van Feyenoord bij ADO Den Haag en de eventuele gevolgen die het kan hebben voor trainer Dick Advocaat.

"Ik vond hem vlak na de wedstrijd echt een emotionele indruk maken. Ik zag niet meer iemand zitten die écht dat volste vertrouwen nog heeft," trapt Dennis van Eersel af. "Maar hij wil niet weglopen, met nog maar 2,5 week te gaan in dit seizoen."

"Moet Dick Advocaat dan niet tegen zichzelf in bescherming genomen worden?," reageert chef sport Ruud van Os. "Zondag zegt hij dat de vrije dag op maandag is ingetrokken, maar waar zijn de spelers? Allemaal thuis. Hij zegt links en doet rechts. Dat tast ook binnen zo'n groep je geloofwaardigheid aan."



Sinclair Bischop kijkt ook naar de clubleiding van Feyenoord, waar het de toekomst van Advocaat betreft. "Alles lijkt in het teken te staan van Dick Advocaat en het mooie afscheid dat hij verdient. Maar je moet nu in het clubbelang hem beoordelen op het hier en nu. Of hij die spelersgroep nog kan raken. Na de wedstrijd tegen ADO, maar eigenlijk ook de laatste weken, hebben we die signalen eigenlijk al gehad."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl