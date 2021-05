Stefano Keizers en Victoria Koblenko helpen en verrassen Rotterdamse restauranthouders met aflossing schulden

Daan en Mirjam Kint hebben een aangename verrassing gekregen. De voormalige eigenaren van het restaurant Roos Marijn in Rotterdam-Vreewijk, dat vorig jaar aan het begin van de coronacrisis failliet ging, kregen zondag via het RTL 4-programma 'Deze Quiz is voor Jou' meer dan 30 duizend euro. Dat geld is gewonnen door cabaretier Stefano Keizers en actrice Victoria Koblenko.