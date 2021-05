Flink tekort aan pleeggezinnen: 'Er zijn veel gezinnen nodig, probeer het gewoon!'

Jasper Smit-Van Schie van pleegzorgbureau Enver merkt dat de vier regionale pleegzorgbureaus moeite hebben om mensen te bereiken. Met de gemeenten in de regio is deze campagne tot stand gekomen, waarvan de Rotterdamse cabaretier Jandino Asporaat het gezicht van is. Smit-Van Schie hoopt op een verdubbeling van het aantal pleeggezinnen. "Bij Enver hebben we 1700 pleegkinderen, die worden opgevoed door 1350 pleegouders."

Mary Grace (17) woont al zestien jaar in een pleeggezin. "Ik vind het fijn als je jezelf kan zijn en dat er ruimte is, om bijvoorbeeld je eigen, biologische familie te leren kennen", zegt Mary. Liefde, een dak boven je hoofd en een goede school zijn volgens haar de voorwaarden voor een goed pleeggezin.

Zelf heeft Mary met haar biologische familie nog wel contact. "Maar met mijn vader heb ik dat minder goed. Vanaf mijn twaalfde tot mijn vijftiende, daarna heb ik besloten om dat af te kappen. Met mijn moeder heb ik nog regelmatig contact, maar het is lastig. Thuiswonen was geen optie."

'Ruimte in je hart én huis'

Elisabeth Kok is sinds twee jaar pleegmoeder. "Er zijn altijd veel pleeggezinnen nodig. Het was een tijd waarin we een kamer over hadden, omdat onze oudste zoon uit huis ging." Na een campagne dacht de familie Kok eraan om een pleeggezin te worden. Tot en met de kerst woonde een jongetje bij haar in huis. "Dat hebben we met plezier gedaan." Wanneer het nodig is, dan is familie Kok bereid om weer een kind in huis te nemen.

"Je moet ruimte in je huis én in je hart hebben. De veiligheid is de basis. We vinden het fijn als er een eigen kamer beschikbaar is, want kinderen hebben vaak wel wat meegemaakt. Dan is een eigen plek om tot rust te komen heel prettig. Dat is in het begin niet altijd geregeld", legt Smit-Van Schie uit. Mary is het hiermee eens. "Zo kan ik even in mijn eigen space zitten."

'Sta ervoor open'

Als pleegkind heb je volgens Mary een 'valse start'. "Waar ik eerst moeite mee had, was dat om te ontdekken wie ik ben. Je gaat je veel dingen afvragen. Als je dit al op jonge leeftijd hebt, dan is dat heel pittig."

Volgens Mary moet je als pleegkind niet bang zijn om te falen. "Als je ruimte maakt voor een kind in het gezin, dan geef je het kind een kans. Mijn tip is om ervoor open te staan. Het is fijn om voor iets te zorgen." Mary zou later zelf een pleegkind onder haar hoede willen nemen. "Daar wil ik zeker aan bijdragen." Pleegmoeder Kok adviseert om mensen, die erover nadenken om pleegouder te worden, ervoor open te stellen en daar meer informatie over op te zoeken. "Je kunt er altijd uitstappen als het écht niks voor je is. Maar er zijn veel gezinnen nodig. Probeer het gewoon!"

Volgens Smit-Van Schie is er veel onbekendheid over pleegzorg. "Dat wat er wel bekend is, is soms wat negatief. Of mensen hebben een verkeerd of ander beeld van." Smit-Van Schie zegt dat een pleegouder juist tijdelijk een veilige en warme plek biedt. "Hopelijk kunnen kinderen dan daar veilig opgroeien."

