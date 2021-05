Beeldend kunstenares maakt galajurk van mondkapjes voor bij de vaccinatie

"Als ik straks mijn vaccinatieprik krijg, dan is dat een feest en wil ik wel in stijl gaan. Ik heb immers al een jaar geen feest gehad. Dus ik dacht: ik maak een mooie jurk van mijn oude mondkapjes," legt de kunstenares uit.

Met bijbehorend mondkapje en tasje poseert Marion in haar galajurk gemaakt van mondkapjes | Foto: Roelof van der Meer

"Ik heb eigenlijk gewoon mijn mondkapjes gerecycled. Ik werk als kunstenaar graag met gebruikte spullen," vertelt Marion. Zo houdt ze zich bezig met het maken van kunst die inhaakt op de actualiteit. Ze hoopt met haar jurk ook mensen aan te moedigen om het vaccin tegen corona te nemen. "Ze zullen wel denken: 'Wat is dat voor gek', als ze me straks zien in mijn galajurk. Maar ik ben gewoon een kunstenaar die altijd heel veel positiviteit wil overbrengen. Ondanks dat dit natuurlijk een vreselijke tijd is voor iedereen, jong en oud, probeer ik toch iets moois te creëren. Ik hoop gewoon dat zoveel mogelijk mensen dat vaccin nemen en alles snel weer terug naar normaal kan."

Accessoires

Naast de galajurk heeft Marion er ook nog wat accessoires bij gemaakt. "Ik heb er een mondkapje, tasje en uiteraard handschoentjes bij gemaakt. Ik bedoel, we blijven altijd voorzichtig", doelt ze op het medisch doel van de spullen. Zo zitten er in het tasje mondkapjes voor wie wil en zijn de handschoentjes van plastic, zoals ook medici ze gebruiken.

Als stewardess werkte ze 25 jaar lang in de lucht voor KLM op de businessclass. Maar nu is ze al vijf jaar bezig met de kunsten. Een oude liefde die eigenlijk nooit is weggegaan. "Ik heb de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag gedaan en ben daarna bij KLM gaan vliegen als businessclass stewardess. Toen ik daarna als kunstenaar begon voor mezelf had ik het geluk dat ik de familie Reitsma tegenkwam. Zij beheren cruiseschepen en daar mocht ik de kunst voor maken. De schilderijen aan de muren, zeg maar. Daarnaast ben ik workshops gaan geven en maak ik nog eigen werk. Het gaat hartstikke goed," vertelt Marion.

Platgetrapte blikjes

"Ik werk heel veel met materie die ik toevallig om mij heen vind. Ik ben nu allemaal platgetrapte blikjes aan het verzamelen. Daar wil ik een harnas van maken, zodat ik in de toekomst beschermd ben voor het natuurgeweld," doelt zij op de huidige klimaatcrisis. De galajurk gemaakt van mondkapjes heeft ze inmiddels weer uitgetrokken en bij een paspop aangetrokken. Die zal nog even moeten wachten. "Ik hoop snel aan de beurt te zijn voor vaccinatie", besluit Marion.