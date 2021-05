Songfestival-presentatoren werken toe naar het 'dichtgetimmerde' muziekspektakel: veel hardlopen en geen vette hap

Maar wat er daar allemaal gebeurt, daar heeft Rotterdammer Piet van Veen zijn bedenkingen bij: "Ik kom hier haast iedere dag. Er komt nu pas leven in de brouwerij. Maar ik word hier door mensen telkens aangekeken met een blik van: meneer, wat doet u hier? Ik kom kijken hoe hard er hier wordt gewerkt."

Janzen vindt het 'sneu' dat Piet hier zo naar kijkt. Wanneer zij in Ahoy moet zijn, merkt ze dat mensen graag met haar mee naar binnen willen in The Delegation Bubble of iets willen doen. Maar door de coronamaatregelen gaat dat niet. "Het is zo dichtgetimmerd. Dan is het jammer dat zoiets even niet snel kan", legt ze uit. "Maar helaas gaan wij hier niet over. Als het aan ons had gelegen, dan hadden we onze hele familie meegenomen. Én Piet."

Kijk hieronder naar de reportage over de vier presentatoren van het Eurovisie Songfestival. De tekst gaat verder onder de video:

'We gaan sowieso fouten maken'

De presentatoren proberen zich tot de puntjes voor te bereiden. Bang om op hun snufferd te gaan, zijn ze niet. "We gaan sowieso een keer fouten maken", zegt Janzen. "Je bent een mens. Je kunt je een keer verspreken of je vergist in iets."

"Ik hoop wel dat het goed gaat", zegt Rombley. "Soms vraag ik me wel eens af waar we in zijn beland. Maar ik heb niet het gevoel dat ik niet meer wil. Wel zal ik heel blij zijn als het gelukt is en alles is goed gegaan."

Wijn en paling

Momenteel proberen de presentatoren van het Songfestival er alles aan te doen om gezond en scherp te blijven. "Ik ben veel aan het hardlopen", zegt Smit. "Maar ik denk dat ik in de eerste week na het Songfestival niet meer ga hardlopen. Eerst een fles wijn, daarna een week lang niet hardlopen."

Rombley let heel erg op haar eten. "Ik wil niet ziek worden en ben daarom gezond aan het eten. Maar ik wil straks weer een vette hap kunnen nemen", vertelt Rombley, die een lijstje van lekker eten opsomt. "Bijvoorbeeld verse paling van Jan uit Volendam", knipoogt ze.

Ook Nikkie Tutorials heeft wilde plannen, maar daar moet ze nog even over nadenken. "Maar ik ga alles loslaten en mijn telefoon drie weken uitzetten."