Groot tekort aan tandartsen in regio Rotterdam: 'Uitbreiding is dringend nodig'

De Rotterdamse Tandartsen Vereniging (RTV) luidt de noodklok om meer tandartsen in de stad te krijgen. Momenteel zijn er ongeveer driehonderd tandartsen in Rotterdam, maar per 100 duizend inwoners ligt de zogeheten tandartsendichtheid zelfs onder het landelijke gemiddelde.

Niet alleen regio Rotterdam, maar meer regio's hebben volgens voorzitter Nico de Jong te kampen met het tekort aan tandartsen. Friesland, Drenthe, Overijssel, Achterhoek en Limburg hebben hier ook last van. De Jong ziet dat Nederland 'willens en wetens' al tien jaar lang te weinig tandartsen opleidt. Er wordt al die tijd al geadviseerd om de instroom van studenten Tandheelkunde te verruimen.

"Die rapporten zijn systematisch in de bureaula verdwenen. Daar is niets mee gedaan. Met als gevolg dat het laatste advies inmiddels zegt dat er honderd extra tandartsen opgeleid moet worden", legt De Jong uit. "De uitbreiding is zo dringend, dat het tijd wordt dat er iets mee gedaan wordt."

Opleidingssteden wél in trek

Samen met de Praktijkhoudende Tandartsen Zeeland/West-Brabant heeft de RVT een brandbrief naar de ministeries van VWS en OCW gestuurd. "Als je je bedenkt dat een tandartsenopleiding zes jaar duurt, dan kun je je bedenken dat dit probleem alleen maar groter gaat worden", zegt De Jong, die in Rotterdam ook een tandartsenpraktijk heeft.

In Nederland zijn er drie universiteiten Tandheelkunde: in Amsterdam, Groningen en Nijmegen. De Jong ziet dat de meeste pas afgestudeerde tandartsen in die steden blijven hangen. De tandartsendichtheid ligt daarom in Amsterdam, Groningen en Nijmegen veel hoger dan op andere plekken in Nederland. "Verder horen we van collega tandartsen, die richting de pensioengerichte leeftijd gaan, dat zij moeite hebben om een opvolger te vinden', aldus De Jong.

Het (tijdelijk) afschaffen van de numerus fixus is volgens De Jong niet de oplossing. "We hebben geen eindeloze capaciteit. Wat er nu gebeurt, dat is het omgekeerde. De capaciteit wordt bewust niet uitgebreid, tegen het advies in. Daar zijn we ontevreden over."

Volgens De Jong rekent de overheid op buitenlandse tandartsen. Hij vindt dat een verkeerde benadering. "We zien vanuit een aantal landen dat tandartsen naar Nederland komen. Maar toen Nederland zelf een overschot had, zagen we vertrekkende tandartsen later weer terugkeren. Het is niet verstandig om te veel te rekenen op het buitenland."

'Adviezen zijn glashelder en onderbouwd'

De Jong vindt dat de ministeries VWS en OCW het advies van het Capaciteitsorgaan, dat meermaals aanbevelingen heeft gedaan om de instroom van tandartsen te verruimen, niet meer in de wind slaan. "Die adviezen zijn glashelder en onderbouwd. Er staat in waarom en hoeveel tandartsen er nodig zijn."