Jongen (14) aangehouden voor betrokkenheid bij overval op Ridderkerkse bakkerij

De tweede verdachte wachtte buiten op de scooter op het moment dat de oudste verdachte de overval op de bakkerij pleegde. De scooterrijder zag dat zijn compagnon door het bakkerspersoneel in de kraag werd gevat, waarna hij er snel vandoor ging. Via een anonieme tip werd de bij de overval gebruikte scooter teruggevonden. Die bleek eerder in Rotterdam te zijn gestolen. Via een onderzoek kwam de politie bij de 14-jarige handlanger terecht.

Na de overval kreeg bakkerij Van der Linden een hoop steunbetuigingen. Zo kwamen sommige klanten bloemen brengen. De vensterbank stond er op Koningsdag vol mee.