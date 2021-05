Joop Linthorst overleden: de politieke man achter onder andere de Erasmusbrug

Voormalig wethouder Joop Linthorst is overleden. Hij was onder burgemeester Bram Peper wethouder van Financiën en Kunstzaken en later ook die van Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling. Volgens Peper was Linthorst 'de beste naoorlogse wethouder van Rotterdam'.

Linthorst werd in 1981 wethouder en zou dat dertien jaar blijven. In totaal zat Linthorst van 1974 tot en met 1994 in de Rotterdamse gemeenteraad.

Hij was het politieke brein achter de komst van de Erasmusbrug in Rotterdam. Ook had hij een grote rol in de ontwikkeling voor de Kop van Zuid. Verder bedacht Linthorst als wethouder Kunstzaken de Kunsthal. Na zijn politieke carrière werd Linthorst commissaris bij ECT en bestuursvoorzitter van het UWV.

"De Rotterdamse PvdA mag er trots op zijn dat ze een topbestuurder als Joop Linthorst in hun midden had", schrijft PvdA Rotterdam in haar memoriam. Linthorst is 72 jaar oud geworden.