VIDEO: Grote brand verwoest twee loodsen in Zuidland

Dat de brand onder controle is, betekent voorlopig nog niet dat alle vlammen zijn gedoofd. Dit kan nog even duren. Rond 06:00 waren er nog steeds veel vlammen te zien. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden.

Asbest in naastgelegen panden

De brand ontstond rond 01:30 uur. Beide panden zijn volledig ingestort. Naast het blussen van de brand, probeerde de brandweer een derde nabijgelegen pand te redden door waterschermen op te trekken. Dit is gelukt en daarmee is meer ellende voorkomen. In de daken van de omliggende loodsen zit namelijk asbest. in de twee afgebrande panden is het asbest juist recentelijk gesaneerd.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond adviseert inwoners in de omgeving ramen en deuren te sluiten wanneer zij last krijgen van de rook. Een meetploeg doet bij een nabijgelegen vakantiepark metingen. "In de omgeving kun je de brand ruiken", meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend.