Het weer van vandaag: buien en veel wind

Vandaag trekken er buien over de regio met soms wat zon en staat er veel wind. De temperatuur komt uit op slechts 10 graden. De wind ruimt naar west tot zuidwest en waait krachtig en aan zee hard of stormachtig, kracht 6 tot 8. Er bestaat kans op zware windstoten tot rond 80 km/u. Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig met buien en bestaat er met name langs de kust ook kans op onweer en hagel. De temperatuur daalt naar 5 of 6 graden. De westenwind neemt af tot matig en aan zee tot krachtig, windkracht 4 tot 6.

Morgen is het wisselend bewolkt en vallen vooral in de ochtend nog een paar buien. In de middag wordt het droog en breekt de zon vaker door. In de avond neemt de kans op een bui juist weer toe. Er staat een (vrij) krachtige westenwind en de temperatuur komt opnieuw uit op een ronduit koude 10 graden. Normaal is het begin mei 17 graden.

Vooruitzichten

De komende dagen blijft het aan de wisselvallige kant met af en toe zon en een enkele bui. Het is koud met in de middag een temperatuur van 10 graden. In het weekend wordt het fors warmer, maar van stabiel lenteweer is ook dan geen sprake. De kans op een onweersbui neemt dan al snel toe. De temperatuur loopt tijdelijk op naar 22 graden op zondag.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,8 graden en de minimumtemperatuur 7,0 graden. Er valt gemiddeld 16,9 mm neerslag.