Liveblog corona: Huisartsen gaan vaccinatieangst tegen, testlocatie Zuidland dicht door wind

09:44 OMT-lid Bonten: genomen risico lijkt verkeerd uit te pakken

Arts-microbioloog Marc Bonten, lid van het Outbreak Management Team, zegt dat de situatie in de ziekenhuizen nu geen versoepelingen toelaat. "Alle bedden zijn bezet, reguliere zorg wordt uitgesteld. Dat is een situatie die je voor één of twee weken misschien nog acceptabel kunt vinden, maar niet voor de periode die het nu duurt", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Het OMT adviseert om pas nieuwe versoepelingen door te voeren als de instroom in de ziekenhuizen op weekbasis met minimaal 20 procent is gedaald. Eerder adviseerde het OMT ook al om pas te versoepelen als er daadwerkelijk een daling zichtbaar is, maar het kabinet legde dat naast zich neer. Sinds vorige week is de avondklok verdwenen, zijn de terrassen beperkt open en mogen winkels weer klanten zonder afspraak ontvangen.

09:15 Testlocatie Zuidland dicht vanwege harde wind

Door de harde wind is de testlocatie in Zuidland gesloten door de GGD Rotterdam-Rijnmond. Door de codegeel die is afgeroepen door het KNMI worden de afspraken die nu afgezegd zijn door het sluiten van de teststraat verzet.

09:01 Dit is hoe Rotterdamse huisartsen de angst voor vaccineren in achterstandswijken tegengaan

Angst voor het AstraZeneca-vaccin is een groot probleem in Rotterdamse achterstandswijken als Carnisse en Delfshaven. Dat zeggen verschillende huisartsen tegen Rijnmond. Het gebrek aan informatie lijkt de boosdoener. “Niet iedereen luistert persconferenties, leest kranten of kijkt televisie. Maar ook mensen in achterstandswijken moeten op basis van juiste informatie een keuze kunnen maken”, zegt huisarts in Rotterdam-West Shakib Sana.

De onrust en onzekerheid over de bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin, laat de ouderen tussen 60-64 jaar uit Carnisse niet met rust. Ze zijn bang voor het krijgen van heftige bijwerkingen en veel laten de vaccinatie hierdoor liever aan zich voorbijgaan.

Geen goede ontwikkeling. Nee, zelfs een die zorgen baart, zegt Martine Uil, huisarts in de wijk Charlois. Want de mensen zijn bang op basis van halve informatie. De bijwerkingen vormen ook echt maar een heel klein risico, zegt zij. “We missen de andere kant van het verhaal, namelijk dat het ook echt heel belangrijk is om je goed te beschermen tegen corona. Het risico dat je daarvan ziek wordt, is veel groter.”