Liveblog corona: Versoepelen leidt tot versloffen naleving regels, zegt De Jonge

20:57 Versoepelen leidt tot versloffen naleving regels, zegt De Jonge

Minister De Jonge zegt dat de versoepeling van de coronamaatregelen van vorige week ertoe heeft geleid dat mensen zich minder aan de regels houden. "Zie Koningsdag, de rijen voor de winkels. Versoepelen is beetje versloffen aan het worden", zei hij bij een bezoek aan het Zuyderland-ziekenhuis in Sittard.

Het OMT adviseert om pas nieuwe versoepelingen door te voeren als de instroom in de ziekenhuizen op weekbasis met minimaal 20 procent is gedaald. Zo ver is het nog niet. Het RIVM ziet over de afgelopen week een "onverminderd hoge druk" op zowel de verpleegafdelingen als de IC's.

"Als versoepelen tot versloffen leidt, zitten we nog veel langer met volle ziekenhuizen en duurt het veel langer voordat we terugkeren naar oude normaal", zei De Jonge "We zijn er nog lang niet."



Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) | Foto: Rijksoverheid

20:17 Toeristen uit EU-landen in juni weer welkom, denkt Italiaanse premier

De Italiaanse premier Draghi denkt dat half mei het toerisme in Italië weer op gang kan komen. Dat meldt de NOS. Italianen die in eigen land op vakantie gaan kunnen dan gebruik maken van een Italiaanse 'groene pas', als ze tenminste kunnen bewijzen dat ze corona hebben gehad of zijn gevaccineerd of een negatieve test hebben ondergaan.

Half juni zal de digitale EU-coronapas beschikbaar zijn, denkt Draghi, waarmee toeristen uit andere EU-landen naar Italië kunnen reizen. "De wereld wil naar Italië en Italië is klaar om de wereld weer welkom te heten", zei de Italiaanse premier na een ontmoeting met ministers van Toerisme uit 20 landen. "Boek uw vakantie, we kunnen niet wachten om u te verwelkomen."

Nederland wil voor reizen naar het buitenland de CoronaCheck-app inzetten. Die wordt nu bij pilotevenementen gebruikt om een negatieve testuitslag te kunnen laten zien. De bedoeling is dat ze straks ook kunnen aantonen dat iemand gevaccineerd is.

Hoe die app zich verhoudt tot de Europese plannen voor een coronapas, is volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid nog niet duidelijk.

18:04 Kosten PCR-test maken vliegen voor veel mensen onbetaalbaar, zegt IATA

De internationale organisatie van luchtvaartmaatschappijen IATA is bang dat vliegen voor veel mensen onbetaalbaar wordt als ze voor en na de reis een PCR-test moeten ondergaan op hun eigen kosten. De kosten van zo'n test zouden ook veel hoger zijn dan nodig.

De organisatie deed onderzoek naar de prijs van de testen in zestien landen. In de VS zou 330 euro moeten worden betaald, in Japan en Zuid-Korea 290 euro en in Duitsland 200 euro. "Wij denken dat de werkelijke kosten van een test rond de 12,50 euro liggen", zei IATA-voorzitter Willie Walsh tegen persbureau DPA. "Wij kunnen niet toestaan dat de situatie ontstaat dat alleen de rijken nog kunnen reizen."

Het Nederlands kabinet raadt op dit moment vakanties naar het buitenland nog af. Dit advies geldt tot minstens 15 mei. Waarschijnlijk wordt komende week meer bekend over hoe het daarna verder moet. Vorige week stemde het Europees Parlement in met het gebruik van een coronapaspoort; meerdere Europese landen zeggen al de grenzen te willen openen voor toeristen. Onder meer Spanje en Griekenland hebben hun strategie voor het opengaan al bekendgemaakt.

17:15 Voortgang vaccineren leidt tot daling coronasterfte in ziekenhuizen en ook op IC's





In de ziekenhuizen en op de IC's neemt de sterfte af, omdat ouderen steeds vaker een vaccinatie tegen corona hebben gehad en nu geen groot deel van de covidpatiënten meer uitmaken. Dat meldt de NOS. Op de IC's gaat het om een daling van het overlijdensrisico van 27 procent op 1 januari naar 20 procent op 1 april. Op de verpleegafdelingen nam dit percentage in die vier maanden af van ruim 15 naar minder dan 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van de stichting NICE, die samen met het Amsterdam UMC de gegevens van de ziekenhuizen verzamelt en analyseert.

NICE-voorzitter Dave Dongelmans gaat ervan uit dat de sterfte na 1 april verder is teruggedrongen, omdat het vaccinatietempo daarna is opgevoerd.

Het percentage 80-plussers onder de coronapatiënten neemt sterk af. Waar begin van het jaar 27,5 procent van de patiënten 80-plusser was, was dat op 1 april nog maar zo'n 15 procent. In de leeftijdscategorie 30 tot 50 jaar was de grootste toename van patiënten te zien.



17:07 RIVM: 919 nieuwe coronabesmettingen, deels door positieve tests na storing afgelopen weekend

Het RIVM meldt dinsdag 919 nieuwe coronabesmettingen. Gisteren werden er 1087 besmettingen gemeld en zondag 744. Een storing bij het RIVM van afgelopen weekend hebben de cijfers van gisteren en vandaag beïnvloed. De cijfers bevatten namelijk ook positieve testen van afgelopen weekend.

Het RIVM meldt dat 17 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Twee mensen zijn overleden. Zij komen uit Rotterdam en Dordrecht.

Landelijk zijn er 7830 nieuwe bevestigde coronabesmettingen bij het RIVM gemeld. Dat zijn er 1433 minder dan gisteren, wat ook te maken heeft met de eerder genoemde storing. Het cijfer ligt wel boven het gemiddelde aantal besmettingen van de afgelopen zeven dagen. Afgelopen week registreerde het RIVM 7441 besmettingen per etmaal.

Bij het RIVM werden 32 overleden coronapatiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 17.

Foto ter illustratie

16:14 Minder besmettingen, maar druk op zorg onverminderd hoog

De afgelopen week is het aantal positieve testen met 8 procent gedaald ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Dat meldt de NOS. In totaal werden de voorbije week 52.086 besmettingen geregistreerd, tegenover 55.097 vorige week. Dat blijkt uit de weekrapportage van het RIVM. Het aantal afgenomen tests was lager dan vorige week, waarschijnlijk door de meivakantie.

Het RIVM ziet over de afgelopen week een "onverminderd hoge druk" op de verpleegafdelingen als op de IC's. De situatie is nog steeds niet geruststellend, zegt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten. Het aantal besmettingen ligt nog steeds op een een heel hoog niveau. De forse daling van de instroom in de ziekenhuizen die gewenst is om nieuwe versoepelingen door te voeren, is nog niet ingezet.

Volgens het RIVM heeft de opmars van de Britse variant van het virus ervoor gezorgd dat meer jongere mensen met covid in het ziekenhuis worden opgenomen. Er zijn vooral zorgen over mensen in de leeftijdsgroep 40 tot 60 jaar. zegt Susan van den Hof van het RIVM. Het overgrote deel van de mensen uit deze groep is nog niet gevaccineerd. Zij hebben vergeleken met de jongere groep wel een grotere kans om na een besmetting in het ziekenhuis terecht te komen. Het RIVM ziet dat ook terug in de cijfers. Het grootste deel van de mensen boven de 60 is gevaccineerd.

Er liggen nu 2613 coronapatiënten in het ziekenhuis, 29 minder dan gisteren. De bezetting is iets hoger dan een week geleden (toen 2597) De bezetting van de IC's is nagenoeg gelijk aan vorige week: toen 820 en nu 818. Dat is nog steeds vergelijkbaar met het niveau van eind april 2020.

Het reproductiegetal was 19 april 0.94. Daarmee is het R-getal onder de 1 gekomen en daalt het aantal mensen dat besmet is. Elke 100 mensen met corona besmetten nu 94 anderen. Een week eerder lag het R-getal nog een hoger op 1,05.



Corona-afdeling in het Erasmus MC | Foto: Rijnmond

15:30 Pfizer schroeft verwachte jaaromzet van vaccin met 70 procent op

De Amerikaanse farmaceut Pfizer verwacht dit jaar voor 26 miljard dollar aan coronavaccins te verkopen, 70 procent meer dan drie maanden geleden nog werd verwacht. Dat meldt de NOS. In het eerste kwartaal bracht het vaccin 3,5 miljard dollar in het laatje.

Het succesvolle vaccin, dat samen met de Duitse farmaceut BioNTech werd ontwikkeld, lijkt goed te zijn voor meer dan een derde van de jaaromzet van Pfizer. De twee bedrijven hebben de ontwikkelingskosten samen gedragen en krijgen nu ieder de helft van de opbrengst. Ze verwachten dit jaar 3 miljard doses van hun vaccin te kunnen produceren.

Ook concurrent Moderna verdient goed aan de coronapandemie. Deze Amerikaanse farmaceut verwacht dit jaar met zijn coronavaccin 18,4 miljard dollar binnen te halen.

Pfizer, BioNTech en Moderna maken er geen geheim van dat ze met hun vaccins winst willen maken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld AstraZeneca en Janssen. Die verkopen hun vaccins tegen kostprijs. AstraZeneca noteerde in het eerste kwartaal een vaccin-omzet van 275 miljoen dollar, nog geen 4 procent van de totale kwartaalomzet van het Brits-Zweedse concern.



15:27 Nog geen kwart van de reizigers leeft quarantaine-advies volledig na

Een groot deel van de reizigers gaat na terugkomst in Nederland gewoon naar buiten, terwijl er een dringend quarantaine-advies geldt. Dat blijkt uit informatie die demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In een RIVM-onderzoek hield nog geen kwart van de mensen die na een reis in quarantaine zouden moeten zitten zich volledig aan de voorwaarden. De meest genoemde redenen om het huis uit te gaan zijn boodschappen doen of een frisse neus halen.

Om de naleving te verbeteren wil het kabinet de quarantaine na een reis uit een 'zeerhoogrisicogebied' verplichten. Dat zal naar verwachting maar een beperkt aantal landen zijn, voornamelijk buiten de Europese Unie.

15:25 Groep met medische indicatie blijkt 400.000 groter

Mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie kunnen vanaf donderdag 6 mei een afspraak maken voor een coronavaccinatie. In totaal worden 1,4 miljoen mensen uitgenodigd in de komende anderhalve week. Verdeeld over acht werkdagen krijgen 175.000 mensen per dag een brief thuisgestuurd waarmee ze online of telefonisch een prikafspraak kunnen maken.

Het RIVM rekende op ongeveer een miljoen mensen, maar de huisartsen hebben meer mensen met een medische indicatie aangemeld dan verwacht. Dat meldt de NOS. Ze krijgen op een GGD-locatie een prik met Pfizer/BioNTech of Moderna. Begin juni moet dat gebeurd zijn.



13:59 Geen tropisch Curaçao, maar maanden op de camping in Oudenhoorn

Michiel wil dolgraag een park vol chalets opstarten in Curaçao en verkocht maar vast zijn huis in het oosten van het land. Maar toen bleek dat hij niet naar de andere kant van de oceaan mag vliegen. Nu verblijft hij - in soms barre omstandigheden - in een tentje op een camping in Oudenhoorn. Desalniettemin blijft hij een grote glimlach op zijn gezicht houden.

"We wachten hier al enkele weken af tot Curaçao uit de lockdown komt," vertelt hij tegen verslaggever Maikel Coomans die hem toevallig treft op de camping. "We hebben gisteren te horen gekregen dat het nog maanden kan duren. Maar we staan hier met veel plezier hoor!"

In zijn verblijf heeft hij met zijn gezin al wat bizarre omstandigheden meegemaakt. "De kou van begin april was niet te doen. We sliepen dicht tegen elkaar aan met mutsen op. Hopelijk wordt het snel mooi weer!"

Michiel woont in deze tent in plaats van op Curaçao | Foto: Rijnmond



13:54 Verdachte GGD-lek uit Alblasserdam zegt dat hij zich van geen kwaad bewust was

Twee verdachten in de strafzaak rond het 'GGD-lek' zeggen dat ze zich er niet bewust van waren dat rondneuzen in persoonsdossiers niet mocht. Dat meldt de NOS. Hun advocaten zeiden tijdens de rechtszaak hierover in Utrecht dat ze te weinig begeleiding hebben gehad en dat het hen te makkelijk werd gemaakt om vertrouwelijke gegevens te lekken.

"Ik heb stomme en domme dingen gedaan, maar ik was me er niet van bewust dat het heel ernstig was", zei een 21-jarige callcentermedewerker uit Heiloo. Ook de andere verdachte, een jongen van 23 uit Alblasserdam, zei dat hij zich van geen kwaad bewust was.

Het Openbaar Ministerie zegt dat de verdachten hoe dan ook hadden moeten weten dat ze geen persoonsgegevens mochten doorspelen.





13:53 EMA start beoordeling Sinovac-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA is begonnen met de versnelde beoordeling van het coronavaccin van Sinovac. Dat meldt de NOS. Voorlopige studies zouden aangeven dat het Chinese vaccin leidt tot de aanmaak van antilichamen en zo kan helpen bij de bescherming tegen covid-19, zegt het EMA. Nader onderzoek moet uitwijzen of de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Sinovac maakt gebruik van een techniek die bekend is van griepvaccins. Het vaccin bestaat uit een geïnactiveerde variant van het coronavirus. Het virus kan zich niet meer vermenigvuldigen, maar bevat nog wel de belangrijke eiwitten die in het lichaam een afweerrespons opwekken. Als het lichaam daarna in aanraking komt met het echte virus, kan het zich daar beter tegen verweren.

Andere bekende vaccins werken op een andere manier. Zo zijn Pfizer/BioNTech en Moderna RNA-vaccins, die een vetbolletje bevatten waardoor het lichaam zelf spike-eiwitten gaat aanmaken die de productie van antistoffen op gang brengen. AstraZeneca en Janssen zijn vectorvaccins, gebaseerd op een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus dat eveneens leidt tot de aanmaak van spike-eiwitten.

Over de effectiviteit van Sinovac zijn uiteenlopende berichten gepubliceerd. Aanvankelijk was sprake van een uitzonderlijk hoge effectiviteit van 97 procent; later erkende de chef van de hoogste gezondheidsautoriteit in China dat de werking juist tegenvalt. Uit onderzoek in Brazilië zou zijn gebleken dat de effectiviteit maar net boven de 50 procent uitkomt.

Het EMA heeft overigens nog geen aanvraag binnen van een bedrijf dat het Sinovac-vaccin in de EU op de markt wil brengen.

13:11 Ruim 1,4 miljoen mensen met medische indicatie kunnen vanaf donderdag prikafspraak maken

Mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie kunnen vanaf donderdag 6 mei een afspraak maken voor een coronavaccinatie. In totaal worden 1,4 miljoen mensen uitgenodigd in de komende anderhalve week. De groep blijkt veel groter dan de een miljoen waar het RIVM vanuit ging.

Het uitnodigen van de groep gaat gefaseerd om de afsprakenwebsite- en telefoonlijn van de GGD niet te laten vastlopen. Verdeeld over acht werkdagen krijgen 175.000 mensen per dag een brief thuisgestuurd waarmee ze online of telefonisch een prikafspraak kunnen maken.

13:06 Verdachten datadiefstal GGD: 'Niet van bewust dat het heel ernstig was'

Twee verdachten in de strafzaak rond het 'GGD-lek' zeggen dat ze zich er niet bewust van waren dat rondneuzen in persoonsdossiers niet mocht, meldt de NOS. Hun advocaten vinden dat ze te weinig begeleiding hebben gehad en dat het hen te makkelijk werd gemaakt om vertrouwelijke gegevens te lekken.

Vandaag diende in de rechtbank in Utrecht een eerste zitting over de datadiefstal bij de GGD in januari. Volgens de instantie zijn van zo'n duizend mensen persoonsgegevens gestolen en mogelijk verkocht.

10:47 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor vervuilen zelftest

De inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt dat mensen de swab van de zelftest niet aan de top mogen aanraken. Voor het doen van een goede zelftest mag het watje van de swab niet aangeraakt worden voordat deze in de neus gaat. Bij de Flowflex test van Acon is volgens de inspectie het wattenstaafje slecht uit de verpakking te halen, waardoor er mogelijk vervuiling van de test kan ontstaan. Er is een klein risico dat het testresultaat door aanraken met de handen negatief wordt beïnvloedt.

Volgens de inspectie kunnen mensen met de test van Acon de steriele verpakken van de swab het beste aan de onderkant met een schaar open maken. Op die manier kan het wattenstaafje het veiligst uit de verpakking worden gehaald. Daarnaast raadt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan de handen goed te wassen voor het gebruik van een zelftest.

09:44 OMT-lid Bonten: genomen risico lijkt verkeerd uit te pakken

Arts-microbioloog Marc Bonten, lid van het Outbreak Management Team, zegt dat de situatie in de ziekenhuizen nu geen versoepelingen toelaat. "Alle bedden zijn bezet, reguliere zorg wordt uitgesteld. Dat is een situatie die je voor één of twee weken misschien nog acceptabel kunt vinden, maar niet voor de periode die het nu duurt", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Het OMT adviseert om pas nieuwe versoepelingen door te voeren als de instroom in de ziekenhuizen op weekbasis met minimaal 20 procent is gedaald. Eerder adviseerde het OMT ook al om pas te versoepelen als er daadwerkelijk een daling zichtbaar is, maar het kabinet legde dat naast zich neer. Sinds vorige week is de avondklok verdwenen, zijn de terrassen beperkt open en mogen winkels weer klanten zonder afspraak ontvangen.

09:15 Testlocatie Zuidland dicht vanwege harde wind

Door de harde wind is de testlocatie in Zuidland gesloten door de GGD Rotterdam-Rijnmond. Door de codegeel die is afgeroepen door het KNMI worden de afspraken die nu afgezegd zijn door het sluiten van de teststraat verzet.

09:01 Dit is hoe Rotterdamse huisartsen de angst voor vaccineren in achterstandswijken tegengaan

Angst voor het AstraZeneca-vaccin is een groot probleem in Rotterdamse achterstandswijken als Carnisse en Delfshaven. Dat zeggen verschillende huisartsen tegen Rijnmond. Het gebrek aan informatie lijkt de boosdoener. “Niet iedereen luistert persconferenties, leest kranten of kijkt televisie. Maar ook mensen in achterstandswijken moeten op basis van juiste informatie een keuze kunnen maken”, zegt huisarts in Rotterdam-West Shakib Sana.

De onrust en onzekerheid over de bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin, laat de ouderen tussen 60-64 jaar uit Carnisse niet met rust. Ze zijn bang voor het krijgen van heftige bijwerkingen en veel laten de vaccinatie hierdoor liever aan zich voorbijgaan.

Geen goede ontwikkeling. Nee, zelfs een die zorgen baart, zegt Martine Uil, huisarts in de wijk Charlois. Want de mensen zijn bang op basis van halve informatie. De bijwerkingen vormen ook echt maar een heel klein risico, zegt zij. “We missen de andere kant van het verhaal, namelijk dat het ook echt heel belangrijk is om je goed te beschermen tegen corona. Het risico dat je daarvan ziek wordt, is veel groter.”