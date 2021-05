Beschuit met muisjes in Blijdorp: er is een olifantje geboren!

Diergaarde Blijdorp is een inwoner rijker: olifant Bankga heeft een kindje gekregen. Dit is te zien op de webcambeelden van de dierentuin. Het baby olifantje heeft nog geen naam.

De baby olifant werd eind maart of begin april al verwacht. Olifanten zijn doorgaans tussen de 18 en 22 maanden zwanger. Blijdorp liet dinsdagavond nog weten dat het in spanning wacht omdat de olifant voorweeën had. Het babyolifantje is het zestiende olifantenjong dat geboren is in Diergaarde Blijdorp.

Het is niet het eerste kindje voor Bangka. Tien jaar geleden werd ze moeder van Faya en vijf jaar geleden bracht ze olifant Sunay op de wereld. Sunay is in 2020 verhuisd naar de Franse Zoo Refuge La Tanière. De vader van het olifantje is bull Timber. Die verhuisde in 2020 naar de Wildlands Adventure Zoo in Emmen.

Bij eerdere geboortes werd Bangka bijgestaan door haar moeder Irma.

De beelden binnen de dierentuin zijn hier te bekijken. De webcams van het binnenverblijf staan echter uit tussen 07:00 en 15:00 uur. Dan zijn de dieren buiten.