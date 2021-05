Dominee Pauluskerk wil slaapzakken inzamelen voor daklozen: 'Het worden er alleen maar meer'

"Geen enkel mens mag slapen zonder dak boven het hoofd," vindt dominee Ranfar Kouwijzer van de Pauluskerk. Maar hij ziet dat dit in Rotterdam momenteel niet de realiteit is. Met zijn kerk wil hij wat betekenen voor deze dak- of thuislozen. "Dan moeten we ze in ieder geval maar een slaapzak geven."

In Rotterdam mochten daklozen afgelopen winter overnachten in de Maassilo. De gemeente is daarmee gestopt, omdat het een aanzuigende werking zou hebben. "Permanente opvang gaat voor een toestroom zorgen," zei wethouder Sven de Langen (CDA) eerder tegen Rijnmond. Een overgroot deel van de daklozen in de stad zijn Oost-Europese gastarbeiders, vaak werkloos geraakt met nog hoop toch wat te vinden. De gemeente helpt deze arbeidsmigranten om weer terug te keren naar hun thuisland.

Volgens Kouwijzer gaat dit in de praktijk anders en neemt het aantal daklozen in de stad alleen maar toe. "Vanaf april zijn ze niet meer welkom in de Maassilo. Maar later in de maand mocht het weer even wel door het winterse weer. Toen kwamen hier 25 mensen meer binnen dan tijdens de laatste keer dat het mocht. En we zien zelf nog daklozen rondlopen. Ik denk dat er dertig tot veertig zijn in Rotterdam."

De dominee kan zich ook niet vinden in de strenge aanpak van de gemeente. ''Er is toch al betaald voor de Maassilo en ze zouden gaan afbouwen als de lockdown minder wordt. Dat is nog niet echt het geval. En net alsof gastarbeiders uit Oost-Europa naar Nederland komen om in een opvang te slapen!"

De kerk roept iedereen die een schone slaapzak met hoesje over heeft op deze langs te brengen. Dat kan elke dag van 09:00 en 16:30 uur en van 17:30 tot 21:00 uur.