Haringen vliegen uit de grond, maar kampeerders genieten volop van stormachtige meivakantie

Schiedammer Marcel Hinz moest 's nachts zijn opblaastentje leeg laten lopen. Het speciale tentje was niet op het weer berekend en tot overmaat van ramp kwamen de haringen uit de grond zetten door de harde windstoten. Maar gelukkig voor Hinz vond hij een uitvlucht. "Vannacht was de caravan van mijn ouders de noodopvang, haha. Vanavond zou de wind gaan liggen dan zet ik mijn tentje weer op. En anders ga ik weer naar de nachtopvang bij mijn ouders."

Ondanks het weer laat Hinz zijn vakantie niet verpesten. Volgens hem zijn er genoeg dingen te ondernemen in eigen land, ook als het slecht weer is. "Vandaag gaan we maar een stedentripje maken naar Middelburg. Gister hebben we nog gefietst. Die storm is wat minder, maar dat is een detail. Daar kun je je op kleden toch?"

Een andere campinggast moest ook 's nachts zijn bed uit om ervoor te zorgen dat zijn tent niet wegwaaide. "Ik had gewoon spijkerharingen en dacht dat dat wel voldoende zou zijn. Maar uiteindelijk heb ik er maar andere haringen in geslagen, want dat ging niet helemaal goed. Maar ach, je zit hier aan zee hè, dan hoort een stevig wind erbij."

En stiekem vinden de campinggasten het woeste weer aan zee leuk. "We gaan straks een rondje met de auto rijden. En we gaan letterlijk even lekker uitwaaien op het strand. Daar ben ik wel aan toe."

Robin Uebing en zijn kinderen Luna en Stijn laten zich niet kisten door het slechte weer en spelen een kaartspelletje | Foto: Rijnmond

Verderop op het veldje staat de Robin Uebing met zijn kinderen Luna en Stijn. De drie zitten aan tafel en zijn druk met een kaartspelletje in de caravan. Het weer deert ze niet zegt vader Robin. "Je ontdekt eigenlijk heel vlot dat je best snel tevreden bent. Je hoeft niet perse naar Frankrijk of Italië, in eigen land op vakantie is ook heel mooi. Dus komende zomer blijven we ook weer in eigen land."

De drie houden de moed stevig in ondanks dat de stevig raast langs alle caravans en tenten. "Ik heb goed weer besteld, dus dat komt eraan! Maar we vermaken ons prima eigenlijk. Stijn wil alleen maar voetballen en Luna wil graag klimmen en zandkastelen bouwen."