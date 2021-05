Feyenoord start met Advocaat en zonder groepsgesprek voorbereiding op wedstrijd tegen Ajax

Feyenoord is dinsdag op het trainingscomplex 1908 begonnen aan de voorbereiding op de Klassieker van zondag. Het was de eerste keer dat de spelers en trainer Dick Advocaat weer samen waren na de nederlaag bij ADO Den Haag. Zonder groepsgesprek is Advocaat overgegaan tot de orde van de dag en lijkt het erop dat de Hagenaar ook zondag op de bank zit in de wedstrijd tegen de aartsrivaal.