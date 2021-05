Wind raast door de regio: vrachtwagen gekanteld op Moerdijkbrug en boom valt rakelings langs huis in Dordrecht

In onze regio zijn tot nu toe enkele tientallen meldingen van stormschade binnengekomen. Dat gebeurde vooral bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid was het rustiger en kwamen de meldingen ook later op gang. Vaak hoefde daar de brandweer ook uiteindelijk niet in actie te komen. Grote problemen deden zich niet voor. De meldingen gingen vooral over omgevallen bomen, rondvliegende dakpannen en geveldelen en rammelden dakkapellen.

Aan de Dubbeldreef in Dordrecht is een boom vlak langs een woning omgevallen. Er raakte niemand gewond en de boom wordt later opgeruimd.

Boom valt langs woning in Dordrecht | Foto: MediaTV

Het ongeluk op de Van Brienenoordbrug (A16) gebeurde aan het begin van de middag, zeer waarschijnlijk door de stormachtige wind volgens Rijkswaterstaat. Omdat de gekantelde aanhanger op de weg ligt, is de hoofdrijbaan in de richting van Dordrecht tussen Dordtse en knooppunt Klaverpolder volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid richting het zuiden bij knooppunt Ridderkerk-Noord via de A15, A29, A59 en A17.



De teststraat van Zuidland aan het Haringvliet, gaat de hele dag niet open. De GGD Rotterdam-Rijnmond het zekere voor het onzekere. Alle geplande afspraken worden verzet. Wie telefonisch contact met de GGD wil zoeken, moet er rekening mee houden dat de lijnen eerder sluiten vanwege Dodenherdenking.

Bomen

In Alblasserdam is een grote tak van een boom gewaaid en op een voetgangerspad terecht gekomen en in Oud-Beijerland lag een boom op de weg. Bij een pand in Rotterdam-Kralingen raakte een deel van een dak los en in Krimpen aan den IJssel werd een grote tent langs een gebouw vernield door de wind.

🚨 ALARMERING : 8️⃣9️⃣ 📆 Dinsdag, 04-05-2021 ⏰ 03:49:43 📟 P2 Stormschade, Binnenweg 📍 Krimpen aan den IJssel 🚒 TS 1231 📸 Brandweer Krimpen aan den IJssel ℹ️ Betrof een stormschade aan de #Binnenweg. Posted by Brandweer Krimpen aan den IJssel on Monday, May 3, 2021

Aan de Erasmusbrug hingen enkele grote banners voor het Songfestival. Die zijn uit voorzorg al weggehaald.

Op advies van de gemeente hangt er vanwege de windstoten geen vlag halfstok op de Laurenskerk in het centrum van Rotterdam.

In Rotterdam-Charlois is een man gewond geraakt bij een ongeluk met een steiger. Dat gebeurde op de Pauwenburg. De steiger begaf het tijdens het opbouwen ervan, mogelijk door de harde wind. De man maakte daardoor een val van een paar meter. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.