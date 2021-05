Zwemseizoen van start: zó check je waar je deze zomer veilig buiten zwemt

Wie van zwemmen in natuurwater houdt, kan zijn hart ophalen. De buitenlocaties zijn weer open en het zwemseizoen is 1 mei gestart. Om er zeker van te zijn dat het water van goede kwaliteit is, wordt er vanaf nu weer tweewekelijks getest door het Hoogheemraadschap.

Een zwemmer die elke dag start met een verfrissende duik bij Strand Nesselande snapt wel waarom het belangrijk is dat het water goed wordt gecontroleerd. “De kwaliteit van het water is in de winter, het najaar en het voorjaar heel erg goed. Maar als je naar de zomer gaat, merk je dat de kwaliteit van het zwemwater aanzienlijk minder wordt", legt hij uit. Het water warmt dan op en er zwemmen dan meer mensen en dieren in het water. "Ik merk dat het water dan troebel wordt en dat je sneller last krijgt van huidirritaties."

Die irritaties kunnen volgens Johan van Tent van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard komen door blauwalg. Maar naast huidirritaties kun je ook flink ziek worden van blauwalg en daardoor is het gevaarlijk voor zwemmers. Het Heemraadschap neemt daarom elke twee weken een monster van het water. Dat gaat naar een laboratorium toe. Er wordt dan onderzocht of er niet te veel blauwalgen en poepbacteriën in het water zitten.

Check online

Na ongeveer twee dagen zijn de resultaten bekend. Vervolgens worden ze gedeeld op zwemwater.nl zodat iedereen de kwaliteit van het water kan checken voordat je een duik neemt. Mocht de kwaliteit van het water dusdanig slecht zijn, dan geeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODHM) een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod af.

Naast het water van de Zevenhuizerplas wordt bijvoorbeeld ook de waterkwaliteit van de Bleiswijkse Zoom, Kralingse Plas, Krimpenerhout en Kralingse Esch gemeten. In totaal zijn er in Nederland meer dan zevenhonderd officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar je op die manier veilig kunt zwemmen.