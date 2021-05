LIVE: Dordrecht herdenkt slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Dodenherdenking 2021 is de tweede herdenking in coronatijd. Mensen kunnen niet massaal samen komen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. De Dodenherdenking in Dordrecht is woensdagavond van 19:30 uur tot 20:30 uur wel live te volgen op de website van Rijnmond en bij de lokale omroep RTV Dordrecht.