Onder- en bovenwereld komen samen bij container met 540 kilo cocaïne in de Rotterdamse Waalhaven

Op 18 november worden verdachte bewegingen gezien op het terrein van overslagbedrijf Uniport aan de Waalhaven in Rotterdam. Twee mannen zijn in de weer met een ladder bij een container. De mannen vluchten weg. De container blijkt gevuld met 540 kilo cocaïne. Het spoor leidt de recherche naar vijf andere verdachten die een cruciale rol zouden hebben gespeeld bij de smokkel.



De opdrachtgevers zouden een 28-jarige Rotterdamse en een 34-jarige Vlaardinger zijn geweest. De mannen met de ladder, de zogeheten uithalers, zaten in een bestelbusje van een onderhoudsbedrijf. De firma is gespecialiseerd in reparaties van grote koelcontainers. De chauffeur annex monteur is een 33-jarige man uit Schiedam. Hij kan moeiteloos het terrein van Uniport oprijden, omdat de portier, werkzaam bij een beveiligingsbedrijf, gewillig de slagboom opendoet.



Twee mannen uit legale beroepen die dus meewerken aan drugshandel, zo zegt justitie. En dat is nog niet alles. De 'ondermijning', de vermenging van onder- en bovenwereld zou ook kunnen blijken uit de contacten van de vrouwelijke verdachte met een Rotterdamse politieman die maandag is veroordeeld voor corruptie. Zij wist in ieder geval dat zij in de gaten werd gehouden door de recherche.



De samenstelling van de groep maakt duidelijk dat drugsbestrijding meer is dan containers in de gaten houden. Eerder zijn al douaniers uit de Rotterdamse haven veroordeeld, die fors verdienden aan de drugshandel. Ook het personeel dat de containers scant wordt omgekocht. Het hoofd van de Zeehavenpolitie in Rotterdam, Jans Janse, zei onlangs in NRC dat de smokkelaars op grote schaal handlangers hebben bij de grote rederijen. Het zou kunnen verklaren waarom de cocaïnetransporten onverminderd doorgaan, ondanks alle inspanningen van de douane.



Onlangs deed burgemeester Aboutaleb van Rotterdam een oproep aan de politiek om meer geld ter beschikking te stellen voor de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit. Het onderscheppen van 40 duizend kilo cocaïne in 2020 in Rotterdam was een record.



In de zaak van de 540 kilo vroegen de advocaten van alle vijf verdachten om hun cliënten vrij te laten. De rechter in Rotterdam neemt daar vrijdag een beslissing over. Opvallend is dat de twee uithalers die op 18 november de benen namen, geen verdachten meer zijn. Hun zaken zijn geseponeerd, bij gebrek aan bewijs.



Officier van justitie Ernst Pols: "Een politieman zegt hen op camerabeelden te hebben herkend, maar zoals we allemaal weten: een politieman kan het ook wel eens mis hebben." Justitie koos ervoor niet teveel tijd te investeren in het verzamelen van meer bewijs tegen het duo. "We willen de zaak beheersbaar houden. Daarom richten we ons niet meer op deze uithalers, maar op het vijftal dat nu hier voor ons zit."



Twee van de vijf verdachten zijn eerder door de rechtbank geschorst. Dat betekent dat de rechter voldoende bewijs ziet, maar dat ze om persoonlijke redenen voorlopig naar huis mogen. Vrijdag wordt duidelijk of dat zo blijft of dat zij alsnog terug de cel ingaan.