Feyenoorder Haps kiest voor Suriname

Ridgeciano Haps kiest voor een interlandcarrière voor Suriname. De Surinaamse voetbalbond heeft bekend gemaakt dat de Feyenoorder beschikbaar is voor zijn vaderland. Haps kreeg nooit een uitnodiging voor Oranje en kan zich met Suriname eventueel plaatsen voor het WK in Qatar.

Haps is bij Feyenoord niet verzekerd van een basisplaats. Trainer Dick Advocaat zag het afgelopen seizoen meer een aanvaller in de linksback. Afgelopen zondag in de verloren wedstrijd bij ADO Den Haag kwam Haps als invaller binnen de lijnen. Ook voormalig Feyenoorder Mitchell Te Vrede heeft voor Suriname gekozen.

Haps en Te Vrede komen veel voormalig en huidige spelers uit de eredivisie tegen bij Suriname. Onder andere Nigel Hasselbaink (Excelsior), Kelvin Leerdam (Feyenoord), Ryan Donk (ex-AZ), Ramon Leeuwin (AZ), Diego Biseswar (ex-Feyenoord), Shaquille Pinas (ADO), Warner Hahn (ex-Heerenveen) en Roland Alberg (ex-Excelsior) spelen voor het land in Zuid-Amerika.

Suriname, dat onder leiding staat van voormalig Feyenoorder Dean Gorre zit midden in de eerste fase van kwalificatie voor het WK. In de eerste 2 duels werden de Kaaimaneilanden (3-0) en Aruba (6-0) al dik verslagen. Begin juni is de slotfase van fase 1 van de WK-kwalificatie. Dan volgen wedstrijden tegen Bermuda en topfavoriet Canada. Alleen de groepswinnaar gaat door naar de volgende ronde.