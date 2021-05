Dit zijn de vijf 'ingrediënten' voor misschien wel het meest duurzame speciaalbiertje van Rotterdam

Wie de voormalige fruitloods aan de Galileistraat 24 binnenstapt, stuit in eerste instantie nog op steigers, timmerlui en half in elkaar gezet horecameubilair. Er wordt nog volop geklust aan het café-restaurant, dat straks 350 gasten een fantastisch uitzicht op de vrachtschepen aan de kade biedt.

Maar de echte eyecatchers zijn de glimmende silo's waar het bier in gebrouwen wordt. Negentien lagertanks zijn het in totaal. In vier ketels wordt het bier gebrouwen; vierduizend liter per ketel. Ze zijn met elkaar verbonden door zo'n drieduizend meter bierleiding. De bedoeling is dat hier jaarlijks twee miljoen liter door de leidingen gaat stromen.

De afgelopen maanden is het brouwsysteem al volop getest. Het eerste eigen bier dat de goedkeuring van de brouwers kan doorstaan, wordt nu in groten getale gebotteld. Het is de Piranha Tripel, een sterk speciaalbier met een vleugje fruit als toevoeging.

De craftlijn wordt in instantie uitgebreid tot zes bieren. Allemaal worden ze zoveel mogelijk duurzaam geproduceerd. En dat begint bij de keuze voor de ingrediënten dichtbij huis, aldus initiatiefnemer Harm van Deuren. "Zo komt de pilsmout uit Lieshout. Maar we werken ook nauw samen met onze buren en we proberen alle energie en water terug te winnen." Maar er zijn meer duurzame aspecten aan de brouwerij.

1. Zonnepanelen leveren energie op

Op het dak liggen 1700 zonnepanelen, die samen jaarlijks 400.000 kWh opleveren. Om dat in perspectief te zien: Een winkel verbruikt gemiddeld zo'n 35.000 kWh en een industrieel pand (uiteraard afhankelijk van de grootte) zo'n 150.000 kWh.

2. Restwarmte om te koelen wordt ook gebruikt voor het voorverwarmen

De ultramoderne installatie zorgt ervoor dat vrijkomende warmte tijdens het koelen wordt hergebruikt voor het voorverwarmen van het brouwwater.

De installaties | Foto: Rijnmond

3. Koelwater wordt niet weggegooid, maar hergebruikt

Het koelwater wordt tijdens het proces opgevangen, gezuiverd en opnieuw gebruikt als brouwwater. "Normaal gesproken wordt dit spoelwater weggegooid. Wij starten over twee weken een proef, samen met het bedrijf Rainmaker, waarbij we het water filteren en weer als zuiver water kunnen inzetten. Het kost vier liter water om één liter bier te kunnen maken. Als de proef slaagt, is nog maar drie liter water nodig. Zeker voor Afrikaanse landen, waar weinig water is, kan dit een goede uitvinding zijn. "

4. Koeien smullen van restproduct van de brouwerij

Nadat de mout is gekookt, kan de bouillon gebruikt worden voor het bierproces. De papperige lichtbruine substantie die overblijft, belandt niet in de prullenbak, maar is bestemd voor de koeien van de drijvende boerderij zo'n tweehonderd meter verderop.

De koeien zijn volgens de boer dol op dit restproduct, bostel genaamd, omdat het vol eiwitten en energie zit. "Floating Farm heeft aangegeven dat elke koe per dag gemiddeld 2,5 liter meer melk geeft dan voorheen", zegt Van Deuren. Een deel van het bostel gaat ook naar een Rotterdamse bakker, die het restproduct verwerkt in brood.

Bostel voor de koeien van de Floating Farm | Foto: Rijnmond

5. Oude scooteraccu's laten de verlichting branden

Eind dit jaar start een proef met het Schiedamse bedrijf StoredEnergy. Zij verzamelen oude accu's uit huurscooters. Deze worden na vier jaar vervangen omdat ze nog maar zeventig procent van hun capaciteit hebben. De brouwerij wil de accu's in de horeca gebruiken voor de verlichting of de biertap.

De verlichting moet straks onder meer branden door de inzet van oude scooteraccu's | Foto: In2Visuals

Vraag is of het bier door al deze duurzame aspecten ook lekkerder gaat smaken? Volgens de initiatiefnemers wel. "Bij bier gaat het toch vooral om de beleving. En als je weet dat de brouwer zijn best heeft gedaan om hier zo circulair mogelijk bier te brouwen, dan proef je dat ook."

Het publiek moet nog even wachten met proeven. Naar verwachting opent Stadshaven Brouwerij in juni de deuren van het café-restaurant.